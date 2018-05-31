Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak

Danıştay, sözleşmeli öğretmen ve sağlık personelinin ardından sözleşmeli imam-hatiplerin de kadrolu imam olarak atandığı yeni görev yerine giderken yolluk alabileceğine karar verdi.

Danıştay 11. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sinop Erfelek'te sözleşmeli imam hatip olarak görev yaparken, kadrolu olarak Karabük Demirli köyüne atanan imam, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluk ücretinin ödenmesi istemiyle idareye başvurdu.

Başvurusu reddedilen imam, bu işlemin iptali istemiyle Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açtı. İdare Mahkemesi, işlemi iptal ederek, yolluğun davacıya yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Bu karara itiraz edilmesi üzerine ise dosya Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine geldi. Bölge İdare Mahkemesi, itirazı kabul ederek, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verdi.

İmam bu kez, Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasını istedi. Danıştay Başsavcılığı da bu kararın, "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmesi nedeniyle kanun yararına temyizen incelenerek bozulmasını" talep etti.