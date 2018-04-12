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Sözleşmeli öğretmenlik şartları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak için başvuru yapacaklarda aranacak şartlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak için başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan, 5 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvurularda Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında aranacak şartlar duyuruldu.

Buna göre, başvuru yapacakların, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor.

Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin olması ve mezun oldukları yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimleri veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumları ya da programlarına denkliğinin bulunması gerekiyor.

Başvuru yapacaklarda, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavında, atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmaları şartı aranıyor.

Ayrıca, başvuruda bulunacakların, devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olması ve 657 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayken sözleşmeleri feshedilenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyurular daha sonra Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, öğretmenlik için yapılan 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacak.

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Milli eğitim Bakanlığı meb sözleşmeli öğretmenlik

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