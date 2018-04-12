Sözleşmeli öğretmenlik şartları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak için başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan, 5 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvurularda Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında aranacak şartlar duyuruldu.

Buna göre, başvuru yapacakların, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor.

Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin olması ve mezun oldukları yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.