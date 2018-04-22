Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın her tür turizme uygun bir şehir olduğunu belirterek, “Turizm geliştikçe Adana kazanacak, Adana büyüdükçe Türkiye büyüyecek” dedi.

Yumurtalık sahilinde düzenlenen 42’nci Turizm Haftası kutlamalarına katılan Sözlü, sarı sıcağı, samimi insanları ile güneyin gözde şehri Adana’nın, binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, bu bakımdan bereketli toprakları ile bölgeye can veren kentin turizmin her türüne uygun olduğunu söyleyerek Torosların eteklerinin doğa yürüyüşü trakking, akarsulardaki patinaj, av turizmi, yayla turizmi, mağara ve kanyon turizmi için dünyada az rastlanan güzelliklerle dolu olduğunu belirtti.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana’ya karşı olumsuz bakışı değiştirdiğini ifade eden Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes Sahil Yolu’nu kente kazandırdıklarını ve Türkiye’nin en büyük kitap anıtını da oraya inşa ettiklerini Adana’ya şehir dışından gelenlerin sahil yoluna yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Otogarların şehirlerin vitrini olduğunu söyleyen Sözlü, merkez otogar projesi ile kentin vitrininin değişeceğini kaydetti.

Kutlamaların finalinde ünlü sanatçı Bengü halk konseri verdi. Binlerce vatandaş, Bengü’nün seslendirdiği şarkılarla eğlendi.