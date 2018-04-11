Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Mehmet Kemal Bey’in Ceyhan’daki anma programında, “O’nun idamının mütareke dönemi İstanbul’unda ortaya çıkan ilk protesto gösterisi, idam sehpasındaki siyasi vasiyet niteliğindeki son sözleri de milli direnişin kıvılcımı olmuştur” dedi.

Sözlü, Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’in vefatının 99’uncu yılı münasebetiyle düzenlenen anma programına katıldı.

10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Bey ölümünün 99’uncu yıl dönümünde Ceyhan’da düzenlenen törende dualarla anıldı. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Delikoca’nın Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Mehmet Kemal Bey’in hayatını ve tarihteki önemini anlatan konuşması ile devam etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Boğazlıyan Kaymakamı Şehir Mehmet Kemal Bey’in çocuklarını asil Türk milletine emanet ettiğini hatırlatarak, "O’nun idamının mütareke dönemi İstanbul’unda ortaya çıkan ilk protesto gösterisi, idam sehpasındaki siyasi vasiyet niteliğindeki son sözleri de milli direnişin kıvılcımı olmuştur. Mehmet Kemal Bey’in idamı Anadolu’da milli bir hareketin doğmasına sebebiyet verir. TBMM, Kemal Bey’in idamı neticesinde doğar. Anadolu’da kendi istiklali için çalışan ve uğraşan kan döken bir halkın ilk kurbanı olur ve Anadolu’da hareket başlar. Kemal Bey’in uğradığı haksızlık Türk milletinin canla başla yürüttüğü Milli Mücadeleyi derinden etkiler’’ diye konuştu.

Anma programı Başkan Sözlü’nün yaptırdığı Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Mehmet Kemal Bey’in anıtını ziyaretle sonlandı.