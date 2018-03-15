Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

İddiaya göre, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y (35), geçen ay yakalandıktan sonra Aydın E Tipi Açık Cezaevi'ne gönderildi.
AA'nın haberine göre, bir süre önce cezaevinden izin alan hükümlü, annesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta görüştü. B.Y, daha önce darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olan annesinden bu şikayetini geri almasını istedi. Annesi bu isteğini kabul etmeyince B.Y, annesi A.Y'yi darbedip olay yerinden kaçtı.
B.Y'nin annesini darbetme anlarını bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye gidip darp raporu alan anne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlundan şikayetçi oldu.
Darp anı görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. İzin süresi dolan B.Y'nin yeniden cezaevine gittiği belirtildi.
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