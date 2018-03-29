HABER

SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 15 gün önce polis olma hayali gerçekleşen Serebral Palsi (SP) hastası Talha Tozluklu, tedavi için gittiği İstanbul’da hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in girişimleriyle "Arka Sokaklar"ın setini ziyaret eden 16 yaşındaki Talha Tozluklu, Rıza Baba ve ekibiyle tanıştı.Kavacık’ta dizinin yapımcısı Erler Film’e ait platoda yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncular Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Onur Bay (Tekin) ve Tunç Oğuz (Arda) ile buluşan Talha, ekiple diziye ve özel hayatlarına dair keyifli sohbet etti.Talha, dizinin son 8 sezondur tüm bölümlerini ve tekrarlarını hiç kaçırmadan takip ettiğini ifade etti.Talha’nın, Arka Sokaklar’ı izlerken adeta kendisinden geçtiğini söyleyen annesi Maşite Tozluklu, “Dizinin yayınlandığı gün eve ne misafir kabul ediyoruz ne de biz bir yere gidiyoruz.

SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

Osmaniye’de 15 gün önce polis olma hayali gerçekleşen Serebral Palsi (SP) hastası Talha Tozluklu, tedavi için gittiği İstanbul’da hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in girişimleriyle "Arka Sokaklar"ın setini ziyaret eden 16 yaşındaki Talha Tozluklu, Rıza Baba ve ekibiyle tanıştı.
Kavacık’ta dizinin yapımcısı Erler Film’e ait platoda yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncular Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Onur Bay (Tekin) ve Tunç Oğuz (Arda) ile buluşan Talha, ekiple diziye ve özel hayatlarına dair keyifli sohbet etti.
Talha, dizinin son 8 sezondur tüm bölümlerini ve tekrarlarını hiç kaçırmadan takip ettiğini ifade etti.
Talha’nın, Arka Sokaklar’ı izlerken adeta kendisinden geçtiğini söyleyen annesi Maşite Tozluklu, “Dizinin yayınlandığı gün eve ne misafir kabul ediyoruz ne de biz bir yere gidiyoruz. Ailecek cep telefonlarını ve bilgisayarı kapatıp ekran başına geçip sessizce diziyi izliyoruz. Oyuncak silahını ve telsizini eline alan Talha, ekibin operasyon heyecanını yaşıyor. Arka Sokaklar’dan dolayı Cuma akşamları kapalı gişeyiz” diye konuştu.
Dizide Rıza Baba’yı canlandıran Zafer Ergin, Talha’yı “Başkomiser” olarak ekibinde görmek istediğini söyledi.
Talha’nın hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili ailesinden bilgi alan Yönetmen Orhan Oğuz ise “Talha’yı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize” dedi.
Talha tozluklu, kendisini hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla buluşturan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e teşekkür etti.

SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Youtube'dan müzik dinleyenlere kötü haberYoutube'dan müzik dinleyenlere kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.