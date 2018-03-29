SP hastası Talha, hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla tanıştı

Osmaniye’de 15 gün önce polis olma hayali gerçekleşen Serebral Palsi (SP) hastası Talha Tozluklu, tedavi için gittiği İstanbul’da hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in girişimleriyle "Arka Sokaklar"ın setini ziyaret eden 16 yaşındaki Talha Tozluklu, Rıza Baba ve ekibiyle tanıştı.

Kavacık’ta dizinin yapımcısı Erler Film’e ait platoda yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncular Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Onur Bay (Tekin) ve Tunç Oğuz (Arda) ile buluşan Talha, ekiple diziye ve özel hayatlarına dair keyifli sohbet etti.

Talha, dizinin son 8 sezondur tüm bölümlerini ve tekrarlarını hiç kaçırmadan takip ettiğini ifade etti.

Talha’nın, Arka Sokaklar’ı izlerken adeta kendisinden geçtiğini söyleyen annesi Maşite Tozluklu, “Dizinin yayınlandığı gün eve ne misafir kabul ediyoruz ne de biz bir yere gidiyoruz. Ailecek cep telefonlarını ve bilgisayarı kapatıp ekran başına geçip sessizce diziyi izliyoruz. Oyuncak silahını ve telsizini eline alan Talha, ekibin operasyon heyecanını yaşıyor. Arka Sokaklar’dan dolayı Cuma akşamları kapalı gişeyiz” diye konuştu.

Dizide Rıza Baba’yı canlandıran Zafer Ergin, Talha’yı “Başkomiser” olarak ekibinde görmek istediğini söyledi.

Talha’nın hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili ailesinden bilgi alan Yönetmen Orhan Oğuz ise “Talha’yı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Talha tozluklu, kendisini hayranı olduğu dizinin oyuncularıyla buluşturan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e teşekkür etti.