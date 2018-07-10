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SP Lideri Karamollaoğlu'na hakarete 1740 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sosyal medyada, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafının altına hakaret içeren yorum yazan Mahmut A., 1740 lira para cezasına çarptırıldı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sosyal medyada, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafının altına hakaret içeren yorum yazan Mahmut A., 1740 lira para cezasına çarptırıldı.
Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde yaşayan Mahmut A., 24 Haziran seçimleri öncesi sosyal medya hesabından SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun bir fotoğrafının altına, hakaret içeren yorum yazdı. SP tarafından yapılan şikayetin ardından Mahmut A. hakkında Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme; Mahmut A.'ya 'hakaret' suçundan 87 gün adli para cezasına denk gelen 1740 lira para cezası verdi.

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