SpaceX ile Boeing'in insanlı uzay uçuşlarına gelecek yıl başlanacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), özel mekik üreticisi SpaceX ile Boeing'in gelecek yılın ortasında insanlı uzay uçuşlarına başlayabileceğini bildirdi.

NASA, cuma günü SpaceX ile Boeing'in ilk insanlı test ve insanlı görev uçuşlarında yer alacak astronotların isimlerini açıklamasının ardından söz konusu uçuşların ne zaman yapılabileceğine dair öngörülerini de kamuoyuna açıkladı.

NASA, internet sitesinde yayılmadığı açıklamada, SpaceX'in Dragon Crew kapsülünün Ekim 2018'e kadar insansız, Nisan 2019'a kadar ise insanlı test uçuşunu, Boeing'in CST-100 Starliner mekiğinin ise 2018 sonuda kadar insansız, 2019 ortasına kadar ise insanlı test uçuşunu tamamlamasını beklediklerini belirtti.

İnsanlı test uçuşlarını ardınan her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçecek. Prosedürleri tamamlamaları halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımaya başlayacak.

Halen Amerikalı astronotlar ISS'ye Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özeil şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.