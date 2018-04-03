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SpaceX kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 00:17 | Son Güncelleme

SpaceX kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

CAPE CANAVERAL (AA) - Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülün yerel saatle 16.30'da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü istasyona ulaşması beklenen kargo kapsülünün, UUİ'ye bir robot koluyla kenetlenmesi öngörülüyor.

SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

Şirket roket ve mekikleri yeniden kullanıma sokarak uzay yolculuklarının ve lojistik misyonların maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonunda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı işbirliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dragon kargo kapsülü Falcon 9 roketi SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

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