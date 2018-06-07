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"Spekülatif hareketler ekonomik güven algısıyla ortadan kalkar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Türk lirası üzerindeki kısa vadeli spekülatif hareketlerin ekonomik güven algısının devamıyla ortadan kalkacağına ben sonuna kadar inanıyorum" - "Biz ekonomik hedefimizin ve politikaların sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımız kendilerini güven içerisinde hissetsinler. İş dünyamız zaten iyi çalışıyor, ihracatını yapıyorlar, üretimlerini gerçekleştiriyorlar" - "Bizim milletimiz her zaman istikrardan, siyasi, ekonomik istikrardan yana olmuştur ve belirsiz bir ortama ülkenin sokulmasına asla izin vermemiştir. Evet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız inşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan cumhurbaşkanı seçilecek. Mecliste de bizim çoğunluğu sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu konuda en ufak bir kaygım söz konusu değil"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası üzerindeki kısa vadeli spekülatif hareketlerin ekonomik güven algısının devamıyla ortadan kalkacağına ben sonuna kadar inanıyorum." dedi.

Elvan, seçim bölgesi Mersin'de katıldığı NTV televizyonunun yayınında, kentte birçok siyasi partinin etkili olmasının kendilerini daha çok motive ettiğini söyledi.

AK Parti'nin, 2002 yılından bu yana hiçbir popülist yaklaşım içerisinde bulunmadığını belirten Elvan, her zaman sosyal devlet anlayışını tam manasıyla tesis eden bir parti olduklarını aktardı.

Sosyal yardımların artışlarına değinen Elvan, 2002 yılında bir milyar lira olan sosyal desteklerin bugün 50 milyar liranın üzerinde olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Elvan, her kesimden insana ciddi destekler verildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman ne emeklimizi ne memurumuzu, hiçbir kesimi enflasyonun altında ezdirmedik. Tüm kamudaki maaş artışlarına bakın. Tüm alanlarda, tüm kesimlerde reel olarak bir artış olduğunu görürsünüz ki 2008 ve 2009 yıllarında dünyada önemli krizlerin yaşanmasına rağmen, devlet memurlarının maaşlarının gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede düşürülmesine rağmen, Türkiye'de gerçekten vatandaşı gözeten, sosyal devlet anlayışını gözeten bir yaklaşım içerisinde olduk."

Türkiye ekonomisi üzerindeki "kırılganlık" iddialarını da değerlendiren Elvan, ekonomi üzerindeki spekülatif hareketlerin ekonomik bir temelinin olmadığını kaydetti.

Elvan, doların, tüm para birimlerine karşı son dönemde değer artışının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, dünyada bazı gelişmeler oldu. Dolarda bir miktar değer artışı oldu. Tüm para birimlerine karşı son dönemde değer artışı söz konusu oldu. Gelişmekte olan ülkelerin risklerinin, spekülatörler tarafından olumsuz fiyatlanması Türkiye ekonomisi üzerinde zaman zaman haksız bir algıya yol açtı. Bunları görmemiz lazım ama şuna da bakılmadı. Türkiye ekonomisindeki olumlu göstergeler gözardı edilerek, TL üzerinde suni hareketlerin oluşmasına da zaman zaman neden olundu. Baktığımız zaman olumlu göstergelere örnekler verecek olursak, birincisi, turizm göstergelerinde oldukça iyi bir performans izliyoruz. Turist sayısında, gelirlerinde artış var. İhracatımız neredeyse her ay rekor kırıyor. 2017 yılına baktığımızda yüzde 10'un üzerinde ihracatta bir artış görüyoruz. 2018 yılında yine ihracattaki artışımız devam ediyor. Kapasite kullanım oranlarımız halen yüksek. Bankacılık sektörümüz oldukça sağlam."

Türkiye'deki 500 büyük sanayi kuruluşunun 2017'deki göstergelerine bakıldığında başarılı bir yıl geçirdiklerinin anlaşıldığı değerlendirmesinde bulunan Elvan, şunları söyledi:

"Türk lirası üzerindeki kısa vadeli spekülatif hareketlerin ekonomik güven algısının devamıyla ortadan kalkacağına ben sonuna kadar inanıyorum. Zaman zaman biliyorsunuz Türk lirası üzerinde bir hareketlilik söz konusu oldu. Örneğin ABD ile yaşanan vize krizi, diğer bazı dış siyasi gelişmelerde bir hareketlenme söz konusu oldu ama daha sonra hızlı bir düzeltme sürecine girildi. Bu açıdan baktığımızda ben açıkçası ekonomide olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyorum. Biz ekonomik hedefimizin ve politikaların sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımız kendilerini güven içerisinde hissetsinler. İş dünyamız zaten iyi çalışıyor, ihracatını yapıyorlar, üretimlerini gerçekleştiriyorlar."

- "Ekonomiye güvenin daha da artacağını düşünüyorum"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bağımsız kurumları ekonominin "bel kemiği" olarak gördüklerini belirterek, AK Parti iktidarının her zaman bağımsız kurumları güçlendirdiğini kaydetti.

Merkez Bankasının aldığı tedbirleri de değerlendiren Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankasının en son sadeleştirme kararıyla birlikte piyasada inanılmaz olumlu bir etki meydana geldi. Türk lirası, o gün doların dünya piyasalarında kazanmasına rağmen dolar karşısında 2,47'lik bir değer kazandı.10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş gözlemlendi. Bunlara baktığımız zaman özellikle kısa vadeli spekülatif davranışların açıkçası Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle seçimlerden sonra öngörülebilirliğin, ekonomiye olan güvenin daha da artacağını ve çok güçlü bir ekonomi performansı sergileyeceğimizi düşünüyorum."

Elvan, Türkiye'nin mali yapısının son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktardı.

Seçimlere de değinen Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim milletimiz her zaman istikrardan, siyasi, ekonomik istikrardan yana olmuştur ve belirsiz bir ortama ülkenin sokulmasına asla izin vermemiştir. Evet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız inşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan cumhurbaşkanı seçilecek. Mecliste de bizim çoğunluğu sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu konuda en ufak bir kaygım söz konusu değil çünkü bu millet belirsiz ortamlardan, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan çok çekti. Onun için 16 yıl boyunca bizim neler yaptığımızı çok çok iyi biliyorlar. Bundan sonraki süreçte de inşallah vatandaşımız desteğini verecek, hem mecliste hem hükümetimizde güçlü bir yapıyı oluşturacağız."

- Muhalefet partilerinin vaatleri

Muhalefet partilerinin, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gibi seçim vaatlerinin sorulduğu Elvan, şunları kaydetti:

"Hiçbir hesap kitap yapmadan, sadece vatandaşlarımıza şirin görünmek adına bazı vaatlerin, muhalefet partilerince her zaman yapıldığını görüyoruz. Geçmişte de bu yapıldı aslında. Daha önceki seçimlere bakın, birçok vaatleri göreceksiniz. İşin komik tarafı şu: Tamam bunlar hesap kitap yapmıyor, bunun bütçeye, ekonomiye nasıl yansıyacağını belki hesap etmiyorlar ama hiç olmazsa biraz daha akılcı bir yaklaşımla bazı alanlarda vaat verebilirlerdi. Örneğin 'Benzini, mazotu 3 lira yapacağız...' Biz petrol üretici bir ülke değiliz, dışarıdan alıyoruz. Peki, petrol fiyatlarını uluslararası arenada biz mi belirliyoruz? Hayır. Uluslararası ölçekte neticede bir fiyat belirleniyor, biz de o fiyattan satın alıyoruz. Bir kere nasıl bir petrol fiyatı oluşacak, bu yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü olacak, bütçeye ne kadarlık bir yükü olacak bunu bile hesap edebilmeniz orta ve uzun vadede mümkün değil. Evet, kısa vadede bazı göstergeleri dikkate alarak tahminde bulunabilirsiniz. Bütçe üzerinde ne kadarlık bir yük getireceğini bilmediğiniz bir kalemi alıyorsunuz vaat olarak veriyorsunuz. Yani biraz ekonomi nosyonu olan vatandaşımız bile bunu bilir, bunu düşünür ama ana muhalefetin bunu düşünecek kadar herhalde vakti olmadı diye düşünüyorum."

Konuşmasını Mersin'e yapılacak yatırımlarla sürdüren Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahilyolu Projesi, Kazanlı Turizm Bölgesi ve yeni organize sanayi bölgelerinin, hem turizme hem de istihdama büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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