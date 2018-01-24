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'Spermleri yok olabilir, tahliye edin'

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip, tutuklanan polis memuru Çağrı Sağlam'ın (28) 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Salman'ın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinde varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirtip, tahliye talebinde bulunarak, "Spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

'Spermleri yok olabilir, tahliye edin'

Hınıs Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Çağrı Sağlam, darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 22 Kasım 2016 tarihinde meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen Sağlam, 9 Ocak 2017'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. FETÖ'nün 'sohbet toplantıları'na da katıldığı ileri sürülen Sağlam hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çağrı Sağlam'ın iddianamedeki ifadesinde, Hınıs Emniyet Müdürlüğü Lojmanları'nda 5 kişiyle birlikte kaldığını, daha sonra polis arkadaşı S.A. ile ayrı eve çıktığını söylediği kaydedildi. Sağlam, ifadesinde, "2014 yılında, S.'nin arkadaşı H. isimli kişi evimize geldi. Bu kişi, belediyede memur olarak çalışıyordu. S. ve H., bana 'Google Play'de bir uygulama var. Bunu senin telefonuna yükleyelim. Burada Kur'an, ayet okursun' dediler. Ben kabul etmedim. Kıyafetlerimi değiştirmek için odamdan döndüğümde telefonuma programı kurmuşlardı. 'ByLock' hesabımda S. ve H. öğretmen F. arkadaş olarak gözüküyordu. Bazen buradan gelen dini bilgileri okumadan siliyordum. 2- 3 ay bu programı kullandıktan sonra telefonumdan sildim. FETÖ, ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışan vatan haini bir terör örgütüdür" dedi.

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'MÜVEKKİLİMİN SPERM SAYISINDA AZALMA OLUYOR'

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dün başlanan Çağrı Sağlam, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sağlam'ın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında gerekli tüm bilgileri verdiğini söyledi. Örgütün, fakir ailelerin çocuklarıyla başarılı olanları hedef aldığını belirten Taşcı, müvekkilinin gerekli teşhisleri yapabileceğini söyledi. Sağlam'da varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirten Taşcı, tahliye talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Müvekkilimin spermleri kurutan bir hastalığı var. Hastalık nedeniyle sperm sayısında azalma oluyor. 13 aydır tutuklu ve tedavi olamıyor. Tamamen spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir."

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Mahkeme heyeti, Çağrı Sağlam'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında şüphelileri teşhis etmesi için tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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VARİKOSEL HASTALIĞI NEDİR?

Varikosel hastalığı, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesidir. Testis ısısının bozulması, kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ve testis kan akımını bozması ile testis fonksiyonlarını etkiler. Sperm ve testosteron üretimini bozar.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sperm Hınıs FETÖ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şakamı bu ne güzel işte hem soyuda kurumuş olur
Döl İsrafından Kaçınılmalıdır. Yani Seni Ceza Evine Atmalı. Hiç Değilse Memlekete Bir Fetöcü Daha Gelmez :D
Bana göre Terör örgütü üyeleri kısırlaştırılmalı kanunlara böyle bir maddede konuşmalıki caydırıcılık olsun hainlik minimuma indirilmeli...Miş mış muş ile kanundan kaçamazsınız...
kardeşim çocukların ne sucu var fetoculeri kisirlastirmaya kalksaar Türkiye de bebe kalmaz qr kes fetocu olmuş zaten
Avukatta öyle bişey demişki sanki içerideki masum bi vatandaş tutuyor devlet. Kısaca ev hapsine doğru rica ister gibi..
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