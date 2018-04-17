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SPK Başkanlığına Taşkesenlioğlu atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 03:03 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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Resmi Gazete SPK

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