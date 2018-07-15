Spor camiasından 15 Temmuz mesajı

"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü, milli ordumuza ait silahlarla yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclisimiz alçakça saldırıya uğramış ve halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye çalışılmıştır. Milletimize, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen bu hain saldırı, başta halkımız, Cumhurbaşkanımız, parlamentomuz, hükümetimiz, diğer siyasi partilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince büyük bir birlik ve dayanışma ruhu içerisinde püskürtülmüş, hain eller hain emellerine ulaşamamıştır."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"3 Temmuz sürecinde, başta taraftarları olmak üzere her kesimiyle FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin kıvılcımını yakan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde bu alçak girişime karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyor, kahramanca mücadele vererek yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa diliyoruz."

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZLE TARİHİ BİR DERS VERDİK"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da hain örgütün darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla tarihe geçen bir demokrasi destanı yazdı... Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik... Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız... Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız... Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."