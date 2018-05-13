Spor camiasından Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Sınırsız sevgi, sonsuz sabır ve koşulsuz fedakarlıkları ile her zaman bizlerin yanında olan dünyanın en değerli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutlar, tüm annelere en güzel dileklerimizi sunarız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgi ve gösterdiği fedakarlıkla haklarını ödeyemeyeceğimiz, en kıymetli hazinemiz olan; başta sevgili annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz her zaman çocuklarımızı spor yapmaya teşvik edip, onların sporla tanışmasına sağlayarak rol model olmuşlardır. Bizlerin her daim yanında olan, koruyan, kollayan, kol kanat geren, merhametin, fedakarlığın timsali olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü sevgi ve saygı ile kutlarım."