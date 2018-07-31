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Spor camiasından teröre tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:56 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi ve bebeği için baş sağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!" denildi.

Beşiktaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu bir askerimizin eşini ve 11 aylık melek bir yavrumuzu kaybettiğimizi içimiz yanarak öğrendik. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Galatasaray'ın mesajında da da şu görüşler aktarıldı:

"Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize baş sağlığı diliyoruz. Teröre boyun eğmeyeceğiz."

Trabzonspor'un internet sitesinde yayımlanan mesajda da "Hakkari Yüksekova’da terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve on bir aylık bebeğine Allah'tan rahmet; milletimize baş sağlığı diliyoruz... Teröre lanet olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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baş sağlığı Fenerbahçe futbol Hakkari Süper Lig TFF Trabzonspor

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