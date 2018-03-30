Spor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Okmeydanı'nda spor kompleksi inşaatından düşerek yaralanan üç işçi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan üç işçi düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralılardan ikisini bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı.
Yaralı üç işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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