Spor müsabakalarındaki güvenlik önlemleri artıyor

İçişleri Bakanlığının sporda şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri sayesinde geçen sezon olaylı müsabaka sayısı azaltılırken, bu sene alınacak önlemler kapsamında müsabakalarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak, özel güvenlik personeline üç aylık "Spor Güvenliği Eğitimi" verilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla geçen yıl etkin güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sayesinde meydana gelmesi muhtemel olaylar önlenirken vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlandı. Geçen sezon tüm spor branşları risk analizlerine göre "A", "B" ve "C" olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Tüm kategorilere yönelik ayrı güvenlik tedbirleri planlandı. Bunlar kapsamında geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. Bazı müsabakalarda alınan önlemler takviye kuvvetlerle de desteklendi. Üst düzey önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497’den 380'e düştü. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında yüzde 10 artarak 3 bin 180'den 3 bin 481’e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkarmaya çalıștığı belirlenen 123 kişi hakkında da işlem yapıldı.

2017- 2018 sezonunda spor müsabakalarını izleyen kişi sayısında ise yüzde 18'lik artıș yașandı. Daha önce 6 milyon 898 bin 628 olan izleyici sayısı 8 milyon 130 bin 568'e yükseldi. Alınan tedbirler sayesinde özellikle ailelerin müsabaka alanlarına gelmeleri sağlandı. - "Bu maç sensiz olmaz" pankartı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik kamuoyu desteğinin sağlanması için çalışmalar yaptı. Bu kapsamda müsabakalar öncesinde seyircilere el broşürü dağıtıldı, takımların sahaya "Bu maç sensiz olmaz" pankartıyla çıkması sağlandı. Sezon öncesi ve ortasında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik değerlendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileriyle yurt genelindeki müsabaka güvenlik amirleri ve spor güvenliği şube müdürleri katıldı. Spor müsabakalarında görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri/Amirliklerinde görevli 449 personel ve yaklaşık 27 bin özel güvenlik personeline spor güvenliğine ilişkin eğitim verildi.