"Spor salonunda ölüm" davasında karar

İSTANBUL (AA) - İş adamı Sabri Hakkı Ulukartal'ın, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği Beşiktaş'taki spor salonunun müdürü Serdar Köymen, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Köymen ile Ulukartal'ın akrabalarını temsilen avukatlar katıldı.

Davada karar verileceği belirtilerek sanık ve taraf avukatlarına son sözleri soruldu. Ulukartal ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını isterken sanık Köymen'in avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Son kez beyanda bulunan sanık Köymen, maktulün yakın arkadaşı olduğunu ve olayda kusurunun bulunmadığını belirterek beraat talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, "taksirle ölüme neden olma" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Serdar Köymen'in beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sabri Ulukartal'ın üyesi olduğu Beşiktaş'taki bir spor salonunda, 2 Haziran 2012'de spor yapmaya başladığı sırada fenalaşarak yere düştüğü, salonda bulunan sağlık personeli Ali Akkaya'nın olaya müdahale ettiği, 112 acil servis ve özel bir şirketten ambulans talebinde bulunulduğu, ambulansın gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine Ulukartal'ın spor salonuna ait araçla özel bir hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği belirtiliyordu.