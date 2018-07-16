HABER

Spor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Spor Salonu'nun 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından yakılması, en çok engellileri mağdur etti.

Spor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur etti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Spor Salonu'nun 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından yakılması, en çok engellileri mağdur etti. Spor salonunun yakılmasından sonra Yüksekova Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü maçlara çıkamıyor, antrenman yapamıyor.
Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Kapalı Spor salonu 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında bir grup gösterici tarafından ateşe verilerek yakıldı. Spor salonunun yakılması burada spor yapan gençlerin yanı sıra en çok Tekerlekli Sandalye Spor Kulübü'nde oynayan engelli sporcuları mağdur etti. 2005 yılında 1'inci Lige kadar çıkmayı başaran 15 kişiden oluşan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, spor salonunun yakılmasından sonra ne maçlara çıkabiliyor, ne de antrenman yapabiliyor. Takımda oynayan engelli basketbolcular, seslerini duyurabilmek için yakılan spor salonunun önüne gelerek açıklama yaptı.
'MAÇLARA ÇIKAMIYORUZ'
Takımda oynayan Rahmi Dayan,15 kişiden oluşan basketbol takımının büyük başarılara imza attığını, 2005 yılında da 1'inci Lige kadar çıkmayı başardığını, ancak spor salonunun yakılmasından sonra takımın ne maçlara çıkabildiğini ne de antrenman yapabildiğini belirterek, "Takımda bulunan ve şanslı olan bazı arkadaşlarımız çeşitli kentlerde basketbol oynamaya devam ediyor. İlçede yaşayan birçok engelli ise eve kapanmış. Takımımızı yeniden bir araya getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımla çok güzel sonuçlar aldık. Başarılarımız oldu. 1’nci Lig'e kadar yükseldik. Spor salonumuz yıkıldıktan sonra hiç bir faaliyetimiz olmadı. Engelli arkadaşlarımla beraber salonun yapılmasını istiyoruz. Salon olmadığı için lige giremiyoruz. 3 yıldır spor yapamıyoruz. Büyük bir özlemle spor salonun yapılmasını ve tekrar engelli arkadaşlarla hayata dönmek istiyoruz. Hayatımız sporla devam ediyordu. Tek etkinliğimiz basketbol maçlarına çıkmaktı ancak spor salonumuz yakıldığı için birçok arkadaşımızın morali bozuldu. Yaşanan bu olaylardan dolayı en çok etkilenen biz engelliler olduk" dedi.
Engelliler Tekerlekli Sandalye Takımı Kaptanı Mustafa Işık ise yetkililerin bir an önce yakılan spor salonunun yerine yeni bir spor salonu yapılmasını istediklerini belirterek, "Spor salonumuz varken bizler engelliler olarak başka illere maçlara gitme imkanı buluyorduk. Ancak spor salonumuz yakıldıktan sonra, spor yapamıyoruz. Daha önce haftanın 5 günü burada antrenman yapıyorduk. Hafta sonları ise, burada takımları ağırlıyorduk. Şimdi kullanılmaz hale geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Yüksekova Belediyesi yetkilileri, imar durumu ile ilgili sorunu çözüp, buraya çok amaçlı bir spor tesisi yapmayı düşündüklerini belirtti.

FOTOĞRFALI

Spor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur ettiSpor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur ettiSpor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur ettiSpor salonunun yakılması, en çok engellileri mağdur etti

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Adnan Oktar’ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar ortaya çıktıAdnan Oktar’ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar ortaya çıktı
15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı15 Temmuz şehitleri Erciyes'in zirvesinde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.