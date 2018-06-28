Spor Toto'dan okullara spor alanları

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde okullar için yapılan spor yatırımları yaklaşık 115 milyon TL'ye ulaştı.

Spor Toto, MEB'e bağlı okullarda tesis hamlesine devam ederken, bugüne kadar il ve ilçelerde yaptırılan 347 futbol, 279 basketbol ve voleybol sahasının yanı sıra 22 spor salonu ve 39 tenis kortu için 114 milyon 530 bin TL kaynak aktardı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli çalışarak çocukların spor yapabilmelerine fırsat vermek için ilk olarak Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2011 yılında başlattığı spor tesislerinin yapımına tüm Türkiye'de devam ediyor.

Çocukların eğitim aldığı zaman dilimleri başta olmak üzere okul faaliyetlerinde ve okul sonrası kullanabilmeleri için il ve ilçelerde 687 spor tesisinin yapımına destek veren Spor Toto, ayrıca okulların kullanmakta oldukları mevcut spor tesislerinin de tüm bakım ve onarım çalışmalarına maddi katkı sağladı.

Yapılan protokolle spor tesisleri ve salonlar yerleşim yerlerinin merkezinde olması durumunda halkın kullanımına da sunulurken, okul saatleri dışında aileler çocuklarıyla spor yapma imkanına kavuştu.