Sporla hem kendinin hem kardeşlerinin kaderini değiştirdi

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinde kornişle antrenman yaparak başladığı kayaklı koşuda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Ömer Ayçiçek, hem kardeşlerine hem de bölgede yaşayan gençlere örnek oluyor. Milli sporcu 23 yaşındaki Ayçiçek, çocukken malzeme eksikliği nedeniyle korniş kullanarak antrenman yaptı. Büyük azim gösteren ve daha sonra yaşadıkları Abalı Mahallesi'nde kurulan kayak tesisi sayesinde kendini daha da geliştirerek milli takıma seçilen Ayçiçek, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat'ta düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil etti. Antrenör Halil Korkmaz'ın çalıştırdığı Ayçiçek, yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılar kazandı. Ayçiçek, şimdi bu sporla tanıştırdığı kardeşleri 16 yaşındaki Ozan, 18 yaşındaki Yasin ve 21 yaşındaki Uğur'u asfaltta ve tarlada çalıştırıyor. - "Bu spora başlamasaydım inşaatlarda çalışacaktım" Ömer Ayçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı kayakta 4 yıldır milli takım sporcusu olduğunu söyledi.

İlk başlarda perde kornişlerini teller yardımı ile ayaklarını bağlayıp kaydığını anlatan Ayçiçek, kayak tesisinin yapılmasıyla çalışmalarını daha profesyonel şekilde sürdürdüğünü aktardı. Olimpiyatlara katılarak elde ettiği başarının hem kardeşlerine hem de mahallenin gençlerine örnek olduğunu dile getiren Ayçiçek, şöyle konuştu: "Elimden geldiği kadar hem kardeşlerime hem mahalledeki çocuk ve gençlere bu spor konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda onlara antrenörlük yapıyorum. Eğer bu spora başlamasaydım inşaatlarda çalışacaktım. Bu spor sayesinde hem çevremdeki herkes beni tanımaya başladı hem de gençlerin spora ilgisi arttı. Bundan sonraki hedefim katılacağım olimpiyattan madalya ile dönmek. Şimdi bütün deneyimlerimi kardeşlerime aktarıyorum." Ayçiçek son dört yılda Balkan Şampiyonlarında ikincilik ve üçüncülük, Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) düzenlediği Kayaklı Koşu Yarışması'nda ikincilik ile birçok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, iki kez de Dünya Şampiyonası'nda kayaklı koşu yaptığını kaydetti.