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Sporla hem kendinin hem kardeşlerinin kaderini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçesinde kornişle antrenman yaparak başladığı kayaklı koşuda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Ömer Ayçiçek, şimdi de bu sporla tanıştırdığı 3 kardeşinden ikisini asfaltta ve tarlada çalıştırarak milli takıma girmelerini sağladı - Milli sporcu Ömer Ayçiçek: "Eğer bu spora başlamasaydım inşaatlarda çalışacaktım. Bu spor sayesinde hem çevremdeki herkes beni tanımaya başladı hem de gençlerin spora ilgisi arttı. Bundan sonraki hedefim katılacağım olimpiyattan madalya ile dönmek" - Ozan Ayçiçek: "Bu spora yönelmemdeki en büyük etken ağabeyimin başarıları oldu. En büyük hedefim ağabeylerimle olimpiyatlara katılıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinde kornişle antrenman yaparak başladığı kayaklı koşuda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden Ömer Ayçiçek, hem kardeşlerine hem de bölgede yaşayan gençlere örnek oluyor.

Milli sporcu 23 yaşındaki Ayçiçek, çocukken malzeme eksikliği nedeniyle korniş kullanarak antrenman yaptı.

Büyük azim gösteren ve daha sonra yaşadıkları Abalı Mahallesi'nde kurulan kayak tesisi sayesinde kendini daha da geliştirerek milli takıma seçilen Ayçiçek, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat'ta düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil etti.

Antrenör Halil Korkmaz'ın çalıştırdığı Ayçiçek, yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılar kazandı.

Ayçiçek, şimdi bu sporla tanıştırdığı kardeşleri 16 yaşındaki Ozan, 18 yaşındaki Yasin ve 21 yaşındaki Uğur'u asfaltta ve tarlada çalıştırıyor.

- "Bu spora başlamasaydım inşaatlarda çalışacaktım"

Ömer Ayçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta başladığı kayakta 4 yıldır milli takım sporcusu olduğunu söyledi.

İlk başlarda perde kornişlerini teller yardımı ile ayaklarını bağlayıp kaydığını anlatan Ayçiçek, kayak tesisinin yapılmasıyla çalışmalarını daha profesyonel şekilde sürdürdüğünü aktardı.

Olimpiyatlara katılarak elde ettiği başarının hem kardeşlerine hem de mahallenin gençlerine örnek olduğunu dile getiren Ayçiçek, şöyle konuştu:

"Elimden geldiği kadar hem kardeşlerime hem mahalledeki çocuk ve gençlere bu spor konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda onlara antrenörlük yapıyorum. Eğer bu spora başlamasaydım inşaatlarda çalışacaktım. Bu spor sayesinde hem çevremdeki herkes beni tanımaya başladı hem de gençlerin spora ilgisi arttı. Bundan sonraki hedefim katılacağım olimpiyattan madalya ile dönmek. Şimdi bütün deneyimlerimi kardeşlerime aktarıyorum."

Ayçiçek son dört yılda Balkan Şampiyonlarında ikincilik ve üçüncülük, Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) düzenlediği Kayaklı Koşu Yarışması'nda ikincilik ile birçok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, iki kez de Dünya Şampiyonası'nda kayaklı koşu yaptığını kaydetti.

- "Hedefim ağabeylerimle olimpiyatlara katılmak"

Ozan Ayçiçek ise 5 yıldır kayaklı koşu yaptığını ve bu yıl Erzincan'da düzenlenen seçmeleri kazanarak milli takıma seçildiğini anlattı.

Ağabeyi Ömer ile milli takım kamplarında antrenmanlar yaptıklarını dile getiren Ayçiçek, "Bu spora yönelmemdeki en büyük etken ağabeyimin başarıları oldu. Sonraki süreçte de beni boş zamanlarında çalıştırdı. Milli takıma seçilmemde bana öğrettiklerinin çok büyük etkisi var. Bu sayede yüksek derecedeki rakiplerimi geçtim. Zaten Uğur ağabeyim kayaklı koşu oryantiring dalında A milli sporcu, Yasin ağabeyim ise kayaklı koşu sporunu yapıyor. En büyük hedefim ağabeylerimle olimpiyatlara katılıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Ayçiçek kardeşlerin başarısından gurur duyduğunu ifade etti.

Abalı Kayak Merkezi'nin bölgeye yapılmasının ardından birçok başarı hikayesine şahit olduğunu belirten Hakan, "Ömer'in başarılarının bölgedeki gençlere yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Bunun en bariz örneği, 3 kardeşi kendini bu spora vermeye başladı. Bölgedeki gençler verilecek imkanlarla ne kadar yetenekli ve başarılı olabileceklerini gösterdi. Kentimizde çok zeki, yetenekli ve başarılı gençlerimizin olduğuna inanıyorum." dedi.

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Kayaklı koşu Ozan Ayçiçek Ömer Ayçiçek Sinan Hakan Van

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