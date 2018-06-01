Sportif turizm faaliyetleri yürüten işletmelere kolaylık

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sportif turizm faaliyeti yürüten işletmecilerin, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere valilikten her yıl izin almaları zorunluluğu kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Bakanlığın taşra teşkilatı birimleri, ilgili mülki amirlikler ve sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak, mevcut yönetmelikteki eksiklikleri gidermek, kamu görevlileri üzerindeki gereksiz sektör baskısını önlemek, bürokrasiyi azaltmak ve yatırımcıyı korumak amacıyla mevzuat değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda hazırlanan, "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile sportif turizm faaliyetinin valiliklerin her yıl belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılmasına ilişkin maddede yer alan "her yıl" ifadesi kaldırılarak bir alana yatırım yapan ve 1 yıldan fazla tahsisini alan işletmecinin haklarına zarar verilmesinin önüne geçildi.

İşletmelerin, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere valilikten her yıl izin almalarına yönelik düzenlemede de değişikliğe gidilerek "her yıl" ifadesi söz konusu maddeden çıkarıldı. Söz konusu yönetmelik maddesi, "İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir." şeklinde değiştirildi.