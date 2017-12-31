Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,60 lira, en düşük 85 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,35 artarak, 44 milyon 971 bin 185 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 207,60 lira, en düşük saat 06.00'da 85 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 161,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 162,87 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 181,09 liradan, en düşük 94,76 liradan işlem gördü.

(AA)