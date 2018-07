Sprey boyalı vandallar tarihi yapılara zarar verdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazı yazıldı. Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere, yazıların bulunduğu eserlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Türkiye'de kitlesel turizmin ilk başladığı bölge olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Manavgat'ın Side bölgesinde bulunan tarihi yapılara yazılan yazılar tepki çekti. Side Müzesi ekipleri sorumluluk bölgelerindeki Side Antik Kenti'nde temizlik çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında, İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 52 personelle başlayan çalışmalarda Selge Antik Kenti'yle birlikte Side'de Apollon, Athena tapınakları, Liman bazilikası, büyük hamam ile liman hamamı, ticari ve devlet agorası, deniz surları, Bizans hastanesi, konsullu ve peristilli ev, sütunlu caddeler, kara surlarının bir bölümü, anıtsal çeşme ve çevresinde bitki ve ot temizliği tamamlandı. Doğu kapısıyla birlikte diğer bölgelerde temizlik çalışması devam ediyor.

Side Müzesi Müdürü Güner Kozdere, bitki temizliğinin her yıl yapıldığını ve yapılmak zorunda olduğunu belirterek, "Çevreye zarar vermeden bitkilerin çıkmasını engelleyecek bir yöntem daha geliştirilmedi. Biz her yıl düzenli aralıklarla özellikle tarihi yapılarda çıkan bitkileri temizliyoruz" dedi.

'BÖYLE BİR ÇİRKİNLİĞİ GÖRMEK İÇİN GELMİYORLAR'

En büyük sorunun bitkiler değil, antik yapılara yazı yazan, tarihin değerini bilmeyen vandallar olduğuna dikkati çeken Güner Kozdere, "Kim cebinde sprey boya ile dolaşır ki? Bu vandalların yazdıkları tinerle falan çıkmıyor. Özel bir cihaz var. Fındık kabuğu tozuyla, yazıları tarihi yapılara hiç zarar vermeden siliyoruz. Antik yapıların olduğu yerlerde elektrik yok. Bu cihaz, özel bir jeneratörle çalışıyor. Manavgat'ta o jeneratörden sadece bir tane var. Her gün için kiralama bedeli ödüyoruz. Birkaç kendini bilmezin yazdığı yazılar nedeniyle, hem zaman hem de para kaybediyoruz. Ayrıca bölgemize her yıl milyonlarca turist geliyor. Böyle bir çirkinliği görmek için gelmiyorlar. Birkaç kişinin Side'nin adını lekelemeye hakkı yok" dedi. Müdür Kozdere, bu tür olayların yaşanmaması için çocuklara ilkokuldan hatta anasınıfından itibaren tarih ve sanat tarihi eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Güner Kozdere, sosyal medyadaki hesabından da tarihi yapılar üzerine yazılan yazıları ve silinme çalışmalarının fotoğraflarını paylaştı. Kozdere, fotoğrafları "Rukiye, sen bu Mustafa'yı sil bence", "Adını dağlara yaz, bu saate kadar bizi meşgul etme", "Salim bir daha yazma sileriz", "Bizans hastanesi vandallar yazar Side Müzesi siler" mesajlarıyla, yapılara yazı yazanlara tepki gösterdi.