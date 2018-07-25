Srebrenitsa annesi Mehmedovic son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Mehmedovic'in yakınlarının yanı sıra Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Başkatibi Oğuz Kılıç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda eşi, iki oğlu ve çok sayıda akrabasını kaybeden ve soykırımın ardından adaletin yerini bulması için 23 yıl mücadele veren Mehmedovic'in cenazesi, Srebrenitsa'daki Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından doğduğu köy Bektici'de defnedildi.

SREBRENİTSA (AA) - "Adalet savaşçısı" olarak da tanınan ve pazar akşamı vefat eden Srebrenista annesi Hatice Mehmedovic'in cenazesi Srebrenitsa'da toprağa verildi.

Törende konuşan Tabakovic, Bosna Hersekli kadın ve anneler için rol model olan Mehmedovic'in millet ve ırka bakmaksızın tüm çocukların annesi olduğunu ifade etti.

- "Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic de bugünün merhum Mehmedovic'in daha iyi bir dünyaya uğurlandığı gün olduğunu belirterek, "Söz veriyoruz, oğullarımızın kemiklerini aramaya devam edeceğiz, her suçlunun cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise Mehmedovic gibi birine sahip oldukları için gurur duyduklarını dile getirerek, Mehmedovic'in 23 yıl boyunca adalet için savaştığını, ahirete göçen diğer anneler gibi onun da her zaman kendileriyle birlikte olacağını söyledi.

Törende, Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu bünyesinde görev yapan eski Boşnak Komutan Naser Oric'in mektubu da okundu.

Mektupta, Srebrenitsa annesi Mehmedovic'in gururla gerçek ve adalet için hakikat bayrağını taşıdığı belirtilerek, adalet mücadelesinin bu ayrılıkla durmayacağı, devam ettirileceği vurgulandı.

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