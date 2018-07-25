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Srebrenitsa annesi Mehmedovic son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

"Adalet savaşçısı" olarak da tanınan Srebrenista annesi Hatice Mehmedovic'in cenazesi Srebrenitsa'da defnedildi - Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic: - "Söz veriyoruz, oğullarımızın kemiklerini aramaya devam edeceğiz, her suçlunun cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz"

SREBRENİTSA (AA) - "Adalet savaşçısı" olarak da tanınan ve pazar akşamı vefat eden Srebrenista annesi Hatice Mehmedovic'in cenazesi Srebrenitsa'da toprağa verildi.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda eşi, iki oğlu ve çok sayıda akrabasını kaybeden ve soykırımın ardından adaletin yerini bulması için 23 yıl mücadele veren Mehmedovic'in cenazesi, Srebrenitsa'daki Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından doğduğu köy Bektici'de defnedildi.

Törene, ülkenin farklı şehirlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Defin merasimi öncesi Srebrenitsa Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Mehmedovic'in yakınlarının yanı sıra Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Srebrenitsa Belediye Meclisi Başkanı Alija Tabakovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Başkatibi Oğuz Kılıç ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.

Mehmedovic'in yakınları ve sevenleri, törenin gerçekleştirildiği yere konulan özel defteri imzaladı.

Törende konuşan Tabakovic, Bosna Hersekli kadın ve anneler için rol model olan Mehmedovic'in millet ve ırka bakmaksızın tüm çocukların annesi olduğunu ifade etti.

- "Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic de bugünün merhum Mehmedovic'in daha iyi bir dünyaya uğurlandığı gün olduğunu belirterek, "Söz veriyoruz, oğullarımızın kemiklerini aramaya devam edeceğiz, her suçlunun cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise Mehmedovic gibi birine sahip oldukları için gurur duyduklarını dile getirerek, Mehmedovic'in 23 yıl boyunca adalet için savaştığını, ahirete göçen diğer anneler gibi onun da her zaman kendileriyle birlikte olacağını söyledi.

Törende, Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu bünyesinde görev yapan eski Boşnak Komutan Naser Oric'in mektubu da okundu.

Mektupta, Srebrenitsa annesi Mehmedovic'in gururla gerçek ve adalet için hakikat bayrağını taşıdığı belirtilerek, adalet mücadelesinin bu ayrılıkla durmayacağı, devam ettirileceği vurgulandı.
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- Adalet yolunda bir ömür

Pazar akşamı Saraybosna'da tedavi gördüğü klinikte 66 yaşında yaşamını yitiren Mehmedovic, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak uzun yıllar adaletin yerini bulması için büyük bir mücadele örneği göstermiş, Srebrenitsa soykırımına karşı verilen adalet savaşının adeta sembol ismi olmuştu.

Soykırımda 44 yaşındaki eşi Abdulah, oğulları 21 yaşındaki Azmir ile 18 yaşındaki Almir'in yanı sıra çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, 2002'de yüreğindeki acıya rağmen Srebrenitsa'ya geri dönerek adalet savaşını yerinde devam ettirmişti.

"Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınan Mehmedovic, oğlu Almir'in evin bahçesine diktiği, eşi ve oğullarını simgeleyen üç çam ağacıyla dertleştiği için Bosnalılar tarafından "Srebrenitsa annesi" olarak da tanınıyordu.

- Srebrenitsa Soykırımı

11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerin Srebrenitsa'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömülmüştü.

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