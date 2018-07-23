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Srebrenitsa annesi Mehmedovic'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız" - "Onun davası ilelebet devam edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatice Mehmedoviç’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nda eşini ve iki oğlunu kaybeden Mehmedoviç’in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Onun davası ilelebet devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic bugün başkent Saraybosna'daki tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmişti.

Eşi ve iki oğlunun yanı sıra çok sayıda akrabasını da soykırımda kaybeden Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

- Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

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Mehmedoviç Mevlüt Çavuşoğlu Srebrenitsa vefat

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