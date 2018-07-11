Srebrenitsa katliamı nasıl oldu? Srebrenitsa'da büyük acının 23. Yıldönümü!

İnsanlık tarihi büyük acılarla dolu ki Srebrenitsa katliamı da 2. Dünya savaşından sonra yaşanan en büyük insanlık trajedilerden biri. Savaş Balkanları pençesine almışken, 1995 yılında boşnaklar Srebrenitsa'da Sırplar tarafından katledildiler. Katliamdan kurtulanların, görgü tanıklarının anlattıkları katliamın dehşetini açıkça ortaya koyuyor. 1995 yılında Sırp Cumhuriyet Ordusu, Srebrenitsa'ya düzenlediği harekat sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu çok sayıda insanı katletti. Bölgeyi Birleşmiş Milletler (BM), güvenli bölge olarak ilan etse de, Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Katliamı'na engel olmadı ve Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu insan kıyımı olarak tarihe geçti. Srebrenitsa Katliamı ayrıca hukuksal olarak Avrupa'da belgelenmiş ilk soykırım olması açısından da önem taşımaktadır. Peki Srebrenitsa katliamı nasıl gerçekleşti?

SREBNİTSA KATLİAMI NASIL OLDU?

Yugoslavya'nın çöküşünün ardından Sırplar, Bosna'da katliam yapmaya devam ederken 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Srebrenitsa'yı ve 5 bölgeyi daha güvenli bölge ilan ettiler. Bunun üzerine savaş öncesinde 24 bin civarında insanın yaşadığı Srebrenitsa'da nüfus diğer bölgelerden gelen mültecilerle birlikte arttı ve 60 bin civarlarına ulaştı. Ancak bu durum Srebrenitsa'da işleri yolundan çıkardı ve kaynakların yetersiz olduğu bölgede açlık ve çeşitli hastalıklar baş göstermeye başladı. Hal böyle olunca bölge 'güvenli bölge' olmaktan çıkıp bir toplama kampı alanına dönüştü. Öte yandan BM Barış Gücü, Müslüman halkın elinde bulunan silahları koruma gerekçesiyle toplamaya başladı ve halk bir anlamda savunmasız bırakıldı. Bu dönemde Sırp güçlerine komuta eden Ratko Mladiç, elindeki birliklerle Srebrenitsa'ya saldırılarını sıklaştırdı. Müslümanlar bunun üzerine kendilerinden toplanan silahları geri almak için başvuruda bulundular ancak bu başvuru dönemin sorumlu komutanı Hollandalı Thom Karremans tarafından reddedildi ve BM sadece bu duruma önlem olarak bölge üzerinde F-16 tipi savaş uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirdi.