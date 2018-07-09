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Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

11 Temmuz'da defnedilecek 35 soykırım kurbanının cenazelerini taşıyan konvoy, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı

POTOÇARİ (AA) - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 35 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırımda yaşamını yitiren kurbanların cenazeleri, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Sabah saatlerinde Visoko'dan hareket eden ve başkent Saraybosna'dan geçerek Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye gelen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Soykırım kurbanlarının yeşil çuhaya sarılı tabutları, bu akşam eski fabrikada bekletildikten sonra yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

Srebrenitsa soykırımında oğullarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşlarıyla tabutlara sarılarak sevdiklerine son kez veda ederken, cenazelerin akümülatör fabrikasına taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

- Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl toprağa verilecek 35 kurbanın en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesid İbric, en yaşlısı ise 71 yaşında öldürülen Sahin Halilovic. 11 Temmuz'da defnedilecek kurbanlar arasında ayrıca orman yolunda 6 aylık hamileyken eşi ile öldürülen Remzija Dudic de bulunuyor.

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cenaze Potoçari Anıt Mezarlığı Srebrenitsa soykırımı

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