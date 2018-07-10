Srebrenitsa kurbanlarının izinde 14 yıl

KAMENİCA (AA) - VESNA BESİC - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatta kalmayı başaran Ramiz Nukic, 14 yıldır soykırım kurbanlarının izini sürüyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımında öldürülenlerin kemiklerini ve özel eşyalarını bularak yıllardır sevdiklerini arayan kurban yakınlarını bir nebze olsun mutlu etmeye çalışan Nukic, 14 yıldır "ölüm yolu" olarak da bilinen orman yolunda Srebrenitsalı kurbanların kemiklerini ve eşyalarını topluyor.

Soykırım başladığı günlerde terk etmek zorunda kaldığı Srebrenitsa'ya 2004'te dönen Nukic, o yıldan beri bıkmadan ve usanmadan kurbanların izlerini araştırıyor.

AA muhabirine konuşan Nukic, bugüne kadar 260 kemik bulduğunu belirterek, bu arayışa sevdiklerini kaybeden kurban yakınlarına yardımcı olabilmek için başladığını söyledi.

Halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen orman yolunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne bu yıl dahil edilen Kamenica tepesindeki 13 kilometrelik yolun mayınlardan temizlenmesinin ardından burada yeni kemikler bulduğunu anlatan Nukic, kendisinin de 1995'te bu yoldan geçerek hayatta kaldığını anımsattı.