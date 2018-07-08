Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının mezarları hazırlandı

POTOÇARİ (AA) - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 35 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar tamamlandı.

Srebrenitsa'daki soykırımın 23'üncü yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 35 kişinin mezarı bugün kazılarak defin için hazır hale getirildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Etkinlikleri Organizasyon Kurulu Başkanı Nermin Alivukovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki anma etkinlikleri kapsamında hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Soykırımın 23'üncü yılını anmaya hazırlandığımız şu günlerde Srebrenitsa'da yaşanan zulümlerin artık anlatılmaması gerektiği gibi tepkiler alıyoruz. Bilsinler ki soykırım kurbanlarının yakınları yaşamaya devam ettiği sürece yaşanmışlıklar anlatılmaya devam edecek." dedi.

Anma törenlerine herkesin davetli olduğunu söyleyen Alivukovic, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bu yıl da 20 ila 30 bin kişinin katılımıyla cenaze namazı kılınacağını kaydetti.