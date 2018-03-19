Sri Lanka'da olağanüstü hal kaldırıldı

Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından 6 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların diğer yerlere sıçraması endişesiyle 6 Mart'ta ilan ettiği OHAL dün kaldırıldı.

Sirisena, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, ülkedeki kamu güvenliği durumunun değerlendirilmesinin ardından olağanüstü halin kaldırılması talimatını verdiğini belirtti.

Şiddet olaylarını körüklediği gerekçesiyle aralarında aşırıcı bir Budist organizasyon liderinin de olduğu yaklaşık 300 kişinin olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin, Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini açıklamıştı.