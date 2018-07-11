Sri Lanka'da uyuşturucu suçlarına idam cezası geri getiriliyor

Sri Lanka'da kabine, uyuşturucuyla bağlantılı suçlara idam cezasının geri getirilmesini onayladı.

Haber sitesi The Hindu'ya göre, Budist Düzen Bakanı Gamini Jayawickrema Perera'nın, kabinenin uyuşturucu suçlarına idam cezasının geri getirilmesini oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

Perera, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ciddi suçlara caydırıcı olması bakımından idam cezasının geri getirilmesi için baskı altında olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak "Mahkumların, cezaevinden suçları yöneterek ülkeyi mahvetmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da idam yasası bulunuyor ancak ülkede 1976'dan bu yana ceza uygulanmıyor. Ülkede idam mahkumları ömür boyu hapis yatıyor.

