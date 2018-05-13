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'SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

ADANA'da 9 yıl önce kızamık virüsünün neden olduğu Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına yakalanan Ela Alpaslan'ın (21) annesi Müzeyyen Altıntop (52), "Ela, bana en güzeller Anneler Günü hediyesi.

'SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım'

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 9 yıl önce kızamık virüsünün neden olduğu Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına yakalanan Ela Alpaslan'ın (21) annesi Müzeyyen Altıntop (52), "Ela, bana en güzeller Anneler Günü hediyesi. Ona bakmak için, hayatta kalmak zorundayım. Bir sonraki Anneler Günü'nde kızımla el ele gezeceğiz" dedi.
13 yaşında hastalığın ortaya çıkmasıyla hastaneye kaldırılan Ela Alpaslan'ın durumunun giderek kötüleşmesi, ailesini perişan etti. Eşinden boşanan Müzeyyen Altıntop, 4 kız kardeşin en küçüğü olan Ela'nın 8 ay önce kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirken durumunun ağırlaştığını söyledi. Altıntop, "Bana bir kez olsun anne desin, sarılsın, öpsün. Tek isteğim bu, gezmesinden eğlenmesinden geçtim, benim boynuma sarılsın" dedi. Doktorların 'Mucize Kız' dediği Ela'nın bugüne sevgi ve iyi bakımla geldiğini anlatan anne Altıntop, " Kızım biraz olsun gözlerini açıyor, gülüyor. Annelik dünyanın en güzel duygusu ama Ela gibi bir kıza sahip olmak daha anlamlı. Kızım bana en güzel anneler günü hediyesi. Ona bakmak için, hayatta kalmak zorundayım. Bir sonraki anneler gününde kızımla el ele gezeceğiz" dedi.
Geçen 13 Mayıs'ta sosyal medyadaki 'Kelebek Çocukların Rüyası Gerçek Olsun' adlı hesapla iletişime geçen anne Müzeyyen Altıntop, kızının gelinlik giymek isteğini söylemesi üzerine kısa bir süre sonra dönüş yapan, tekstilci Zeynep Yazıcılar ve şarkıcı Fulden Uras, Ela'nın beden ölçülerini alarak genç kıza gelinlik diktirmişti.

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'SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım''SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım''SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım''SSPE hastası kızım için hayatta kalmalıyım'

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