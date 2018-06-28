Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile ilçelerden gelen dini liderlerin yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, dualar edildi.
Hristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
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