Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, barış ve kardeşlik mesajları verildi.
Dünyanın "ilk mağara kilisesi" olarak bilinen St. Pierre'de gerçekleştirilen töreni, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.
Önüne Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asıldığı kilisede, dualar edildi, İncil'den bazı bölümler okundu.
İlahilerin de seslendirildiği ritüelde, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.
Tören sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, gelenlere bölüştürüldü.
- Dimitri Doğum: "Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin"
Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, kilise önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Pierre Kilisesi'nin, Hıristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini söyledi.
Tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini temenni eden Doğum, şunları söyledi:
"Zaten dualarımızda ve diğer din kitaplarında hep yazıldığı üzere, bütün dinler sevgi, barış ve kardeşlik üzerine yazılmıştır. Bu yazılmış olanları iyi okuyup iyi anlamak lazım. Bu güzel şehirden, bu güzel mekandan biz bütün dünyaya, bu Hıristiyanlığın çıktığı yerden, ilk defa müminlere Hıristiyan adı verilen bu yerden, selam ve sevgiler gönderiyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bu gördüğümüz bayrak çatısı altında, bu güzelim vatanda, bize daha nice yıllar yaşamayı Rab, Mesih İsa'dan biz temenni etmekteyiz. Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin."
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