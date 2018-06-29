HABER

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Hatay'da, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti'nin de yönettiği dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'deki törende, tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik mesajları verildi

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Dünyanın "ilk mağara kilisesi" olarak bilinen St. Pierre'de gerçekleştirilen töreni, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.

Önüne Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asıldığı kilisede, dualar edildi, İncil'den bazı bölümler okundu.

İlahilerin de seslendirildiği ritüelde, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.

Tören sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, gelenlere bölüştürüldü.

- Dimitri Doğum: "Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin"

Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, kilise önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Pierre Kilisesi'nin, Hıristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini söyledi.

Tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini temenni eden Doğum, şunları söyledi:

"Zaten dualarımızda ve diğer din kitaplarında hep yazıldığı üzere, bütün dinler sevgi, barış ve kardeşlik üzerine yazılmıştır. Bu yazılmış olanları iyi okuyup iyi anlamak lazım. Bu güzel şehirden, bu güzel mekandan biz bütün dünyaya, bu Hıristiyanlığın çıktığı yerden, ilk defa müminlere Hıristiyan adı verilen bu yerden, selam ve sevgiler gönderiyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bu gördüğümüz bayrak çatısı altında, bu güzelim vatanda, bize daha nice yıllar yaşamayı Rab, Mesih İsa'dan biz temenni etmekteyiz. Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin."

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandıAdil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı
Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Hatay'da st. pierre St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.