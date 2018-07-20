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Staj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, 7 yıl önce, staj için gittiği 5 yıldızlı otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen lise öğrencisi Muhammet İsa Soysal'ın (16) ölümüyle ilgili açılan dava sonuçlandı.

Staj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmedi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, 7 yıl önce, staj için gittiği 5 yıldızlı otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen lise öğrencisi Muhammet İsa Soysal'ın (16) ölümüyle ilgili açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, otel sahibi ve iki personeline iyi hal indirimi uygulayıp, 18 ay hapis cezası verdi. Ceza önce paraya çevrildi, ardından da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Soysal'ın babası Ömür Soysal, "Adalet bekliyorduk. Çıkan karar için ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Adalete güvenmiştik. Bir canın bedeli böyle mi olmalıydı?" dedi.
Ceyhan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi Muhammet İsa Soysal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde staj yaptığı 5 yıldızlı otelin lojmanında 3 Mayıs 2011'de mazotla çalışan sıcak su kazanının tahliye bacasındaki delikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü. Aynı olayda lojmanda kalan 10 stajyer öğrenci de zehirli gazdan etkilendi. Bodrum'a gelerek ölen oğlunun cenazesini alan acılı baba inşaat ustası Ömür Soysal ve ev kadını eşi Sevgi Soysal (42), Bodrum 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 500 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.
ŞİRKET TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ
Geçen yıl nisan ayında görülen davanın 20'nci duruşmasında davalı otelin işletmecisi Hez- May şirketi tam kusurlu bulunarak 471 bin TL tazminata mahkum edildi.
Açılan ceza davası ise Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. TCK'nın 85'inci maddesine göre 2 yıldan 6 yıla kadar yargılanan tutuksuz sanıklar otel sahibi Mehmet A., otel teknik müdürü Ertaç E., otel personeli Ceyhan K. ve Yusuf T. hakkında 25'inci duruşmada karar çıktı.
Otel sahibi Mehmet A., personel Ceyhan K. ve Yusuf T. hakkında, ayrı ayrı 2'şer yıl hapis cezası verildi. Ardından sanıkların iyi halleri ve sosyal durumları nedeni ile ceza 18 aya indirildi. Hapis cezası, her biri için 12 bin 160 lira para cezasına çevrildikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların ayrıca 5 yıl denetim altında bulundurulmasına karar verildi. Yargılanan diğer sanık otel teknik müdürü Ertaç E. ise beraat etti.
'NE DİYECEĞİMİZİ BİLEMİYORUZ'
Kararın ardından DHA muhabirine telefonla açıklama yapan baba Ömür Soysal, "Bir çocuk yetiştiriyorsunuz, eğitim için gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz yerde başkalarının ihmali yüzünden çocuğunuz ölüyor. Çocuğunuza doyamadan kaybediyorsunuz. Adalet bekliyorduk. Çıkan karar için ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Adalete güvenmiştik, bir canın bedeli böyle mi olmalıydı" dedi.
Soysal'ın avukatı Sami Güleçyüz ise "Otel sahibi Mehmet A. ilk iddianamede sanık olarak bile geçmiyordu. Daha sonra biz itiraz ederek kendisine 'sanık' sıfatı verilmesini sağladık. Bu şekilde yargılanarak TCK 85'e göre 2 yıl hapis cezası aldı. Bu alt sınırdan verilmiş bir cezadır. Mahkeme takdir hakkını kullanmıştır. En azından bize göre otel sahibinin ihmali ile suça sebep olmasının kanıtlanması ve yasal olarak hüküm altına alınması önemli, memnuniyet vericidir. Ailemiz tabii ki acılı ve üzüntülüdür" dedi.

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Staj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmediStaj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmediStaj yaptığı otelde ölen gencin davasında karar ailesini memnun etmedi

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