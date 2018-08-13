HABER

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği de yapan Star yazarı Mehmet Metiner, dolardaki yükselişle ilgili olarak 'Bu süreçte kim ki yarım ağızla ABD’yi eleştiriyormuş gibi yapıp 'içerdeki sorun' üzerinden asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu bas bas bağırarak söylüyorsa bilesiniz ki onlar Amerikan muhipleridirler!' dedi.

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star yazarı Mehmet Metiner, dolardaki yükselişle ilgili olarak, "Herkes safını mertçe ortaya koymalı" dedi.

Metiner, "Bu süreçte kim ki yarım ağızla ABD’yi eleştiriyormuş gibi yapıp 'içerdeki sorun' üzerinden asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu bas bas bağırarak söylüyorsa bilesiniz ki onlar Amerikan muhipleridirler!" dedi.

"ABD açıkça bir ekonomik savaş ilan edeceğini söylüyor ama içimizdeki Amerikan muhipleri 'Ne savaşı kardeşim, her şey sizin hatalarınızın sonucu ortaya çıkıyor' diyor" ifadesini kullanan Metiner'in "Herkes safını belli etmeli!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

ABD’nin aleni “ekonomik savaşı”yla karşı karşıyayız. Ama hâlâ birileri kalkıp sorunu içerde arıyor. “İçerdeki sorun” üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef tahtasına oturtuyor.

Bir ana muhalefet partisi lideri düşününüz ki adeta ABD ağzıyla konuşuyor. CHP’ye bir bütün olarak haksızlık etmek istemem. Çünkü bu ABD saldırısı karşısında koşulsuz bir biçimde hükümetin yanında durmak gerektiğine inanan sahiden ulasalcı ve solcu isimler de var. Çoklarının solculuğunun Erdoğan düşmanlığı dolayısıyla ABD eksenine kaydığı bir dönemde tek tük de olsa bu ülkenin topraklarına ayak basan bir solcu/ulusalcı anlayışın dillendirilmesi pek bir kıymetli.

İçerde hiç mi sorun yok? Ekonomik sistemimiz kırılganlıklar içermiyor mu? Pek tabii sorunlarımız var. Kırılganlıklarımız var. Cari açıktaki büyüme ve dış borç stokumuz biliniyor. Bunlar bugün konuşacağımız konular değil. Çünkü sorun “içerden” kaynaklanmıyor, asıl “dışarıdan” kaynaklanıyor.

İçerdeki sorunlarımız için alınması gereken tedbirler alınıyor, atılması gereken adımlar planlanıyor.

Lakin şimdiki sorun tamamen “dış kaynaklı”... Görünen sebep rahip Brunson, lakin derinlerdeki gerçek sebep farklı.

ABD Erdoğan liderliğindeki Türkiye’den fena halde rahatsız.

Kendi rolünü kendi belirleyen, Rusya, Çin ve İran’la kendi milli çıkarları doğrultusunda sahici ve kalıcı politikalar üreten Türkiye ABD için giderek bir tehdite dönüşüyor. Türkiye’nin, kendi bekasını tehdit eden ABD politikalarına çomak sokan ve oyunlarını bozan hamleleri ABD’yi çıldırtıyor.

Özcesi şu: ABD Türkiye’ye kendi safını belirle diyor. Ya koşulsuz benden yanasın, ya da düşmansın!

ABD’nin Türkiye’ye ne kadar düşman örgüt ve odak varsa hepsinin arkasında aleni bir hami olarak durmasının sebebi de bu!

Unutmayalım ki IMF ile (Siz bunu ABD diye de okuyabilirsiniz) ekonomik bağımlılık ilişkimizi bitirdikten, yani kendi ayaklarımız üzerinde güçlü bir biçimde durmaya başladıktan sona karşılaştığımız hadiseler tesadüfle izah edilemez.

Gezi, 17/25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz gibi...

PKK terörünün artarak devam etmesi ve DEAŞ’ın sınırımıza getirilip üstümüze salınması gibi...

Ekonomik tetikçiler marifetiyle ekonomimizle oynanması gibi...

Unutmayınız ki PKK, FETÖ ve DEAŞ dolayısıyla yapılan askeri harcamalar bütçemizde deliklerin oluşmasını sağladı.

Demek istediğim “içerdeki sorun”un ve “kırılganlık”ın asıl sebeplerinin başında da gene bu dış saldırılar ve kumpaslar geliyor.

“Dış kaynak” vurgusu nedense birilerini rahatsız ediyor. Oysa hakikat ortada.

ABD Başkanı ve Yardımcısı bütün dünyanın gözü önünde bunu açıklıyor: “Rahibi şu gün şu saatte bırakıp bize göndermezseniz her türlü yaptırıma hazır olun!”

Nedense içimizden birilerinin gözleri kör, kulakları sağır!

ABD açıkça bir ekonomik savaş ilan edeceğini söylüyor ama içimizdeki Amerikan muhipleri “Ne savaşı kardeşim, her şey sizin hatalarınızın sonucu ortaya çıkıyor. Mevcut diktatoryal rejimle ve kırılgan ekonomik sistemle ülkeyi getirdiğiniz yer burası!” diye bas bas bağırıyorlar.

Oysa ABD’nin bizim sistemimizle bir sorunu yok! ABD’nin demokrasi ve insan hakları diye bir derdi yok! Öyle olsaydı Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerle kavgalı olurdu! Eli kanlı diktatör Esed’i devirmek için çaba sarfederdi! Asıl derdi Erdoğan’la, Erdoğan politikalarıyla!

Düne kadar Erdoğan’ı “ABD’nin içimize yerleştirilmiş adamı!” olarak lanse edenlerin cümlesi bugün Erdoğan karşıtlığı üzerinde ABD’nin yanında hizalanmış bulunuyorlar!

Kimin kimin adamı olduğu ortaya çıktı! O yüzden diyorum ki herkes safını mertçe ortaya koymalı!

Bu süreçte kim ki yarım ağızla ABD’yi eleştiriyormuş gibi yapıp “içerdeki sorun” üzerinden asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu bas bas bağırarak söylüyorsa bilesiniz ki onlar Amerikan muhipleridirler!

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
İhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdiİhtiyaç sahibi 17 çift toplu düğün töreniyle dünya evine girdi
Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktıŞehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
star Mehmet Metiner Recep Tayyip Erdoğan dolar döviz ABD

En Çok Okunan Haberler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Prof. İlter Turan: Dünya yeni bir sistemin eşiğinde, 2. Dünya Savaşı sonrası düzen değişiyor

Prof. İlter Turan: Dünya yeni bir sistemin eşiğinde, 2. Dünya Savaşı sonrası düzen değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.