Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star yazarı Mehmet Metiner, dolardaki yükselişle ilgili olarak, "Herkes safını mertçe ortaya koymalı" dedi.

Metiner, "Bu süreçte kim ki yarım ağızla ABD’yi eleştiriyormuş gibi yapıp 'içerdeki sorun' üzerinden asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu bas bas bağırarak söylüyorsa bilesiniz ki onlar Amerikan muhipleridirler!" dedi.

"ABD açıkça bir ekonomik savaş ilan edeceğini söylüyor ama içimizdeki Amerikan muhipleri 'Ne savaşı kardeşim, her şey sizin hatalarınızın sonucu ortaya çıkıyor' diyor" ifadesini kullanan Metiner'in "Herkes safını belli etmeli!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

ABD’nin aleni “ekonomik savaşı”yla karşı karşıyayız. Ama hâlâ birileri kalkıp sorunu içerde arıyor. “İçerdeki sorun” üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef tahtasına oturtuyor.

Bir ana muhalefet partisi lideri düşününüz ki adeta ABD ağzıyla konuşuyor. CHP’ye bir bütün olarak haksızlık etmek istemem. Çünkü bu ABD saldırısı karşısında koşulsuz bir biçimde hükümetin yanında durmak gerektiğine inanan sahiden ulasalcı ve solcu isimler de var. Çoklarının solculuğunun Erdoğan düşmanlığı dolayısıyla ABD eksenine kaydığı bir dönemde tek tük de olsa bu ülkenin topraklarına ayak basan bir solcu/ulusalcı anlayışın dillendirilmesi pek bir kıymetli.