HABER

Star Wars karakteri Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Star Wars karakteri Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

"Star Wars Episode VI - Return of the Jedi" (Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü) filminde ABD'li oyuncu Harrison Ford'un canlandırdığı Han Solo karakterinin silahı, New York'ta düzenlenen bir açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

BBC'de yer alan habere göre, filmin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo'nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı.

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu.

Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.

"Bilim-kurgu filmlerinin babası" olarak bilinen Star Wars serisi, tüm zamanların en iyi film serileri arasında yer alıyor. İlk filmi "IV: A New Hope (Yeni Bir Umut)" 1977'de yayınlanan seri, 1980'de "V: The Empire Strikes Back (İmparator)", 1983'te "VI: Return of the Jedi (Jedi'ın Dönüşü)", 1999'da "I: The Phantom Menace (Gizli Tehlike)", 2002'de "II: Attack of the Clones Klonların Saldırısı)" ve 2005'te "III: Revenge of the Sith Sith'in İntikamı)" ile devam etmişti. Serinin yeni üçlemesi "The Force Awakens (Güç Uyanıyor)" 2015'te, "The Last Jedi (Son Jedi) de 2017'de gösterime girmişti.

Işın kılıçları ve karakterleri ile seyircisini büyüleyen seri, kitaplar, çizgi romanlar, bilgisayar ve video oyunları, giyecekler ve oyuncakları ile devasa bir pazar yaratmıştı. 7 milyar dolar gişe başarısına ulaşan seri, şimdiye kadar en çok kazandıran üçüncü film serisi olarak da tarihe geçmişti.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
İlker Başbuğ oyunu kullandıİlker Başbuğ oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandıCumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık artırma Han Solo Return of Jedi silah Star Wars

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.