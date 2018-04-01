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Star Wars’ın Abhazya’da çekildiği 20 yıl sonra ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:17 | Son Güncelleme

Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, Abhazya’nın Ritsa Gölü’nden fotoğraf paylaşarak, fotoğrafın "Star Wars: Klonların Saldırısı" filmine ait olduğunu belirtmesiyle filminin bazı sahnelerinin Abhazya’da çekildiğini 20 yıl sonra ortaya çıktı.2002 yılında gösterime giren "Star Wars: Klonların Saldırısı" filminin bazı sahnelerinin Abhazya’da çekildiği ortaya çıktı.

Star Wars’ın Abhazya’da çekildiği 20 yıl sonra ortaya çıktı

Ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, Abhazya’nın Ritsa Gölü’nden fotoğraf paylaşarak, fotoğrafın "Star Wars: Klonların Saldırısı" filmine ait olduğunu belirtmesiyle filminin bazı sahnelerinin Abhazya’da çekildiğini 20 yıl sonra ortaya çıktı.
2002 yılında gösterime giren "Star Wars: Klonların Saldırısı" filminin bazı sahnelerinin Abhazya’da çekildiği ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkması ise filmin başrol oyuncularından Natalie Portman’ın bir paylaşımı sayesinde oldu. Sosyal medya hesabından Abhazya’nın dünyaca ünlü turizm yeri olan Ritsa Gölü’nden kendisine ait bir fotoğrafı yayınlayan Portman, “Abhazya’da bulunan Ritsa Gölü’nde Star Wars: Klonların Saldırısı filmini çektik. Küçük bir ülke ama büyüleyici bir doğası var. Masal gibi bir ülke, büyüleyici bir doğa ve zümrüt gibi bir göl ile karşılaştık” ifadelerini kullandı.
Portman’ın bu paylaşımının ardından Abhazya’da yaşayan ve filmin çekildiği ana şahit olan Inal Kvaratskhelia, “Biz filmin çekileceği konusunda bilgilendirildik. Film çekilirken sette neler olduğunu görmeye çalıştık. Çok sayıda ekipman ve kamera vardı” dedi. Avustralya, İngiltere, Tunus ve İspanya’da çekildiği bilinen filmin bazı sahnelerinin Abhazya’da da çekilmiş olması ülkede heyecan uyandırdı.

Star Wars’ın Abhazya’da çekildiği 20 yıl sonra ortaya çıktı

Star Wars’ın Abhazya’da çekildiği 20 yıl sonra ortaya çıktı

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