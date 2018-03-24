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Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Star yazarı Ahmet Kekeç, FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni bir 'çalışma' içinde olduğunu iddia ederken "Yeni suikast silahları da AİDS virüsü" dedi. Kekeç, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in bir konuşmasını da iddiasına kaynak olarak gösterdi ve "İyi de, senin yarına çıkacağının teminatı nedir?" diye sordu.

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Kekeç'in "FETÖ’nün yeni suikast silahı AİDS virüsü" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Terörist başının son konuşmasını dinlediniz, değil mi?

Taraftarlarına moral vermek ve kuyruğu dik tutmalarını sağlamak için arada sırada “konuşmalar” yapıyor, bunları internet aracılığıyla paylaşıyor.

Söylediği her şey bir amaca matuf ve elbette “mesaj” içeriyor.

Buna “aç” bir taraftar topluluğu var çünkü.

Düştükleri zor durumun nasıl tevil edileceği merakıyla bekliyorlar hocalarının konuşmasını…

Hocaları da fazla bekletmiyor, periyodlara bindirdiği konuşmalarından birini (duruma ve konjonktüre uygun olanını) salıyor orta yere.

Hayır, bunlar normal konuşmalar değil…

Din alanında neşvü nema buldukları ve varlıklarını bu şekilde meşrulaştırdıkları için, genellikle “din sohbeti” ya da “vaaz” kılıfı giydiriyorlar ama dediğim gibi bunlar normal insanda karşılık bulacak konuşmalar değil.

Çünkü eleman, normal bir insan değil.

Sürekli kodlarla konuşuyor.

İlaveten birtakım imalar, gizli göndermeler ve “öte taraftan” geldiği bildirilen “müjdeler…” Allah’tan korkmadan vahiy aldığını söylüyor. Peygamberlere has hususiyetleri kendisine izafe ediyor. Hiçbir taraftarı da çıkıp, “Hâşâ Allah’la görüştüğünü, vahye direkt muhatap olduğunu söylüyorsun. Kafayı mı yedin sen?” diye sormuyor

Son müjdesi şu: “Gidecek… Çaresi yok, gidecek…”

Kimi kastettiğini biliyorsunuz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastediyor…

Daha önce “darbe”yle götürmeye kalkışmıştı. İçerideki manyak sürülerini harekete geçirerek 15 Temmuz’da büyük bir katliama girişmişti. Meclis’i bombalatmıştı.

Bu kez nasıl götürecek?

Suikastla elbette.

Darbeyi başaramayan (bir darbeye kalkıştığı için içerideki meşruiyet alanını yitiren) ve “kriminal bir vaka” olarak devletin resmi belgelerine giren FETÖ liderinin kolay kolay pes etmeyeceğini, başka aracıları ve vasıtaları devreye sokarak amacına ulaşmaya çalışacağını, hatta bunu defaatle denediğini biliyoruz. Uyuyan hücrelerine suikast emri verdiğini de biliyoruz. (Türkiye’yi zora sokan bütün lobi çalışmalarının arkasında FETÖ’nün parmak izi var. Uluslararası baskı mekanizmalarını harekete geçirme konusunda da oldukça mahirler.)

Bizim karine yoluyla ve kodları çözerek elde ettiğimiz bilgileri, devlet de biliyor elbette.

Bilmediğimiz şu:

Suikastın ille de “silahla” olması gerekmiyor…

Bunu da Fetullah’ın son konuşmasından öğreniyoruz.

Diyor ki manyak herif, “Sinek diyorlar… Sinek de olabilir… Bir başka çağın Nemrut’unda olduğu gibi bir virüs de olabilir… Bir AIDS virüsü de olabilir… Musallat olur. Yere serileceğini aklının köşesinden bile geçirmeyen o Nemrut, bir de bakarsınız, birdenbire yere serilivermiş…”

Daha önceki bir konuşmasında da şöyle diyordu: “Yarına çıkacağının teminatı yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadık bir şekilde bir yerine kanser ilişir, seni alıp götürür. Ansızın gelir çarpar…”

Bunu denemişlerdi…

Hatta “denemelerinin” verdiği güvenle, “Erdoğan çok hasta… Kanser… Yakında gidebilir…” diye haber yaptırmışlardı “Taraf” adını verdikleri paçavra gazetelerine.

Demek ki Erdoğan’ı götürmek için yeni bir “çalışmaya” koyuldular ve hocaları bunun “müjdesini” veriyor. Yeni suikast silahları da AİDS virüsü…

İyi de, senin yarına çıkacağının teminatı nedir?

Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inemez mi? Hiç umulmadık bir şekilde bir yerine kanser ilişemez mi? “Suikast silahı” olarak kullanacağını o virüs bünyene giremez mi? Ansızın gelip çarpamaz mı?

Senin garantin nedir?

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
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Anahtar Kelimeler:
ahmet kekeç Recep Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen FETÖ

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
seçimlerin yaklaşması ile suikast sezonu da açılmış oldu. hayırlı uğurlu olsun. ya allah bismillah
Seçim yaklaşıyor biraz daha magduriyet lazım. Böyle senaryolara inanacak kitle çanta da keklik nede olsa ..
yakinda uzaya kaçıracaklar yalanida çıkartırlarsa şaşırmayın
@arjursum Ahmet kekeç yaz fetosa övgülerini FETO ile kasila kasila pozlarını görün yanında burhan koyun prd kuzu fehmi koru hüseyin gülerce birde sürahi tutan hizmetli var hizmetli cezaevinde ötekiler FETO ile mücadele ediyor oysa gerçek bir FETO operasyonu yapılsa BUNLARIN alayı cezaevinde olur...
ŞİMDİ O MU KALDI SÖYLENMEDIK
Hadiya baksen
Adamlar erdogana yalakalık yapıcam diye ne yaptıklarını şaşırdılar eskiden tek şizofren erdogandı şimdi hepsi şizofren böyle birşey varsa reklam yerine yapacakları tutuklayın ondan sonra reklam yapın hep rüzgar hep rüzgar
Hiç inandırıcı değil.sallamis kekec
o zaman bir nevi gazi sayılır......
kitapsız herif bizim davamız islam tayyip degil senin islam dinine verdiğin zararı kafir vermemiştir,aynaya bak suratından ibret al tövbe et islam beldelerine dön yarğılan beraat et inzivada Allaha teslim ol .
KONUŞMADAN BU ANLAMI ÇIKARAN BU GAZTECİ BOZUNTUSU KESİN AKŞAMLARI YUMURTLUYORDUR .
Seçimler yaklaşınca suikastlerde olur bombalarda patlar.
yine madur edebiyatı, velev ki AIDS oldu, buna bağlı ölüm yıllar alır. peki ölünce işler düzelir mi, mümün değil. problem AKP nin vizyonsuzluğu, burnunun dikine tedbirsiz politikaları ve kervan yolda düzülür mantığı. AKP nin kandırılmışlıklarının verdiği zarar berteraf edilemez hal aldı. sadece milli eğitimsizliğin yarattığı tahribat bu memleketi afganistan ayarına getirmeye yeter. milletin kaderi tek adam ve onun etrafındaki dalkavuklara bırakılamaz. bu rte olur, başkası olur farketmez. parlementer sistem işletilmeli, vekil sayısı azaltılmalı ve imtiyazları bitirilmelidir.
Seçimler yaklaştıkca daha çok haberler duyacağız... Kendisini mağdur gibi göstermesi, hatta ağlamaklı pozlarına falan çok şahit olacağız tabiki
zeka yok bunlarda... AIDS öldürmez bu 1 hadi öldüreceğini varsayıyorum... En az 10-15 sene sürer :) Bari daha cabuk öldüren bi yalan bulsaydın
bu fetöcüler haçlı ordusudur, bu vatanı her seven, görüşü ne olursa olsun, her insan bizim için çok değerlidir ve inanın bu caniler aids virüsünden daha tehlikeli ve bu vatanla ilgili olumlu bir süşünceleri de yok. tamamen kirlenmiş virüslenmiş beyin ve düşünceleriyle birilerine uşaklık yapıyorlar
akp yandaşlarının çıkardığı bir efsanedir. ne de olsa seçimlere az kaldı. mağduriyet yoluyla oy kapma peşindeler. geçen günde kapımıza gelmişler bir broşür ve türk kahvesi dağıtıyorlar. ben geri çevirdim. mühim olan oy zamanında değil, her zaman halkın kapısını çalmaları. nasıl da utanmıyorlar.
Ahmet kekeç yaz fetosa övgülerini FETO ile kasila kasila pozlarını görün yanında burhan koyun prd kuzu fehmi koru hüseyin gülerce birde sürahi tutan hizmetli var hizmetli cezaevinde ötekiler FETO ile mücadele ediyor oysa gerçek bir FETO operasyonu yapılsa BUNLARIN alayı cezaevinde olur.....
Ahmet kekeç yaz fetosa övgülerini FETO ile kasila kasila pozlarını görün yanında burhan koyun prd kuzu fehmi koru hüseyin gülerce birde sürahi tutan hizmetli var hizmetli cezaevinde ötekiler FETO ile mücadele ediyor oysa gerçek bir FETO operasyonu yapılsa BUNLARIN alayı cezaevinde olur...
ahirettende korkmuyorlarmı inançlı gibi takılıyorlar acaba ateistmi bu feto? , yada şeytan ele geçirmiş olmalı bu adamı , bu yaştan sonra hırsından o kadar insanı mahvetti
yanindaki yavere kafasina sık dememis te aids bulastir demis he ??? kimle sevisecdk ???
Ahmet Kekeç plan yapılırken yanlarındaydın herhalde?
Fetönüzünde iktidarınızında... Bi sktirolup gidinde vatandaş ekmeğine geleceğine baksın. Sizin kuruntularınızla uğraşmaktan yorolduk be kardeşim.
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