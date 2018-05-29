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Starbucks ABD'de 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:49 | Son Güncelleme

Şirketin 175 binden fazla çalışanına "ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi" verilecek

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla şubesini "ırkçılık ön yargı eğitimi" için yarın sabaha kadar kapattı.

New York ve Washington D.C.'deki Starbucks mağazalarının kapılarına asılan açıklamada, şubelerin yerel saatle bugün 14.30 ile yarın 05.30 saatleri arasında kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ev ve işyerlerinden sonra insanlar için "üçüncü bir yer" olan Starbucks'ta kişilerin kendilerini buraya ait hissetmeleri amacıyla çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Starbucks'tan 17 Nisan'da yapılan açıklamada, "mağazalarda ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği" bildirilirken, bu faaliyetin şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verilmişti.

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında 12 Nisan'da iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın ardından mağazanın önünde protestolar yaşanmış ve olay sosyal medyada geniş tepkiye yol açmıştı.

Starbucks'ın New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yerel saatle 14.30'da yüzde 1,4 düşüşle işlem görürken, düne göre şirketin piyasa değerindeki kayıp ise yaklaşık 1,1 milyar dolar oldu.

Uzmanlar, Starbucks'ın piyasa değerindeki kayba ek olarak, geçici kapalı olmasından dolayı satışlarındaki kaybın da milyonlarca dolara ulaşabileceğini vurguluyor.

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