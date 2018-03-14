Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

Ödüllü fizikçi ve yazar Stephen Hawking, 76 yaşında İngiltere’nin Cambridge şehrinde hayatını kaybetti.
Pek çok kişi tarafından dünyanın en büyük yaşayan bilim adamı olarak kabul edilen 76 yaşındaki Stephen Hawking, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Ailesi Hawking’in huzur içinde öldüğünü bildirdi. Babalarının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmayan Lucy, Robert ve Tim yaptıkları yazılı açıklamada, "Sevgili babamızın vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Büyük bir bilim adamıydı, çalışmaları ve mirası uzun yıllar boyunca yaşayacak olağanüstü bir adamdı. Onun parlaklığı ve mizahıyla onun cesareti ve ısrarı dünya çapında insanlara ilham verdi. Onu daima özleyeceğiz" ifadeleri yer aldı.
Pek çok kişi tarafından dünyanın yaşayan en büyük bilim adamı olarak kabul edilen Hawking, aynı zamanda, 10 milyondan fazla kopya satan “Zamanın Kısa Tarihçesi” de dahil olmak üzere bir kozmolog, astronom, matematikçi ve çok sayıda kitabın yazarıydı. Hawking, Einstein’ın İzafiyet Teorisi üzerine çalışmalar yapmış ve elde ettiği sonuçlarla 20’nci yüzyılın en büyük buluşları arasına girmişti.
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