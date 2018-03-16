Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking’in arkasında bıraktığı hüzün devam ediyor. Öyle ya da böyle büyük bir dehayı kaybetmek kolay değil. Ancak Hawking’in ismini yaşatmak biz insanların elinde. Bu konuda Dünya’nın birçok yerinde çalışmalar başladı. Bu yerlerden birisi de İstanbul.

MECLİS ÜYESİ’NDEN HAWKİNG TEKLİFİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yer alan CHP’li Berke Merter, ünlü fizikçi Hawking’in adının yaşatılması için çaba gösteren insanlardan biri. Merter, meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu konudaki ilk adımlardan birini attı ve Hawking isminin İstanbul genelindeki herhangi bir caddeye, sokağa ya da bir merkeze verilmesini teklif etti.

‘’HAWKİNG EİNSTEİN’DAN SONRA EN POPÜLER BİLİM ADAMIYDI’’



Berke Berter yaptığı konuşmada, dünyamızı aydınlatıp ışık saçan bir yıldızın söndüğünü belirterek, ‘’fizik profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein’dan sonra en popüler bilim adamıydı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi Günü’ne, Einstein’in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu.’’ diye konuştu.