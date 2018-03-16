HABER

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 20:29 | Son Güncelleme

Stephen Hawking için bir teklif de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi Berke Merter’den geldi. Meclis üyesi Merter, Stephen Hawking’in adının İstanbul’daki bir caddeye, sokağa ya da bir mekana verilmesini istedi.

Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking’in arkasında bıraktığı hüzün devam ediyor. Öyle ya da böyle büyük bir dehayı kaybetmek kolay değil. Ancak Hawking’in ismini yaşatmak biz insanların elinde. Bu konuda Dünya’nın birçok yerinde çalışmalar başladı. Bu yerlerden birisi de İstanbul.

MECLİS ÜYESİ’NDEN HAWKİNG TEKLİFİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yer alan CHP’li Berke Merter, ünlü fizikçi Hawking’in adının yaşatılması için çaba gösteren insanlardan biri. Merter, meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu konudaki ilk adımlardan birini attı ve Hawking isminin İstanbul genelindeki herhangi bir caddeye, sokağa ya da bir merkeze verilmesini teklif etti.

‘’HAWKİNG EİNSTEİN’DAN SONRA EN POPÜLER BİLİM ADAMIYDI’’

Berke Berter yaptığı konuşmada, dünyamızı aydınlatıp ışık saçan bir yıldızın söndüğünü belirterek, ‘’fizik profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein’dan sonra en popüler bilim adamıydı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi Günü’ne, Einstein’in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu.’’ diye konuştu.

STEPHEN HAWKİNG’İN ADI İSTANBUL’DA YAŞATILACAK

Hawking’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese tavsiye ettiği gibi üç çocuk sahibi olduğunu söyleyen Merter, konuşmasının sonunda ‘’Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum.” diyerek teklifini meclise sundu. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi durumda Hawking’in ismi İstanbul’da yaşatılmaya devam edecek.

Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Stephen Hawking Hawking

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

İlginizi Çekebilir

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

İstanbullular yarın bu yollara dikkat! | İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak?

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.