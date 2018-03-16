Stephen Hawking için ‘İstanbul’ önerisi

Stephen Hawking’in arkasında bıraktığı hüzün devam ediyor. Öyle ya da böyle büyük bir dehayı kaybetmek kolay değil. Ancak Hawking’in ismini yaşatmak biz insanların elinde. Bu konuda Dünya’nın birçok yerinde çalışmalar başladı. Bu yerlerden birisi de İstanbul.
MECLİS ÜYESİ’NDEN HAWKİNG TEKLİFİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yer alan CHP’li Berke Merter, ünlü fizikçi Hawking’in adının yaşatılması için çaba gösteren insanlardan biri. Merter, meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu konudaki ilk adımlardan birini attı ve Hawking isminin İstanbul genelindeki herhangi bir caddeye, sokağa ya da bir merkeze verilmesini teklif etti.
‘’HAWKİNG EİNSTEİN’DAN SONRA EN POPÜLER BİLİM ADAMIYDI’’
Berke Berter yaptığı konuşmada, dünyamızı aydınlatıp ışık saçan bir yıldızın söndüğünü belirterek, ‘’fizik profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein’dan sonra en popüler bilim adamıydı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi Günü’ne, Einstein’in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu.’’ diye konuştu.
STEPHEN HAWKİNG’İN ADI İSTANBUL’DA YAŞATILACAK
Hawking’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese tavsiye ettiği gibi üç çocuk sahibi olduğunu söyleyen Merter, konuşmasının sonunda ‘’Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum.” diyerek teklifini meclise sundu. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi durumda Hawking’in ismi İstanbul’da yaşatılmaya devam edecek.
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum