Stephen Hawking'in ölmeden önceki son makalesi: Çoklu evren

Makale, Hawking'in 1983'te yayınladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini geliştirmiş oldu. Buna göre, Big Bang yalnızca bir değil, birkaç evren yaratmış olabilir.

Hartle-Hawking, evrenin nasıl 'hiçten var olduğunu' açıklamak için kuantum mekaniği adı verilen farklı bir teori kullandı.

Bilim insanlarının teorisi, Einstein'ın evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce oluştuğunu anlattığı ama nasıl oluştuğuna dair verilerin eksik olduğu araştırmayı bir adım öteye taşıyor.

Hawking, ABD'li fizikçi James Hartle ile evrenin nasıl oluştuğuna dair bir teori geliştirdi.

Araştırma ayrıca, paralel evrenlerin olduğuna dair kanıt bulunabilmesi için astronomların yoluna ışık tutuyor.

'Sonsuz Şişme'den Yumuşak bir Çıkış' adlı makale çoklu Büyük Patlamaların izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili de matematikçilere fikir veriyor.

Hartle-Hawking teorisine göre bazıları, yaşadığımız yeryüzüne benzer gezegenler, toplumlar hatta bireylerin bulunduğu evrenler olabilir.

Çok uzak bir ihtimal gibi görünse de bu teorideki denklemler bu tip senaryoların teorik olarak mümkün olduğunu gösteriyor.

Fizik kanunlarında sonsuz farklar olan, sonsuz çeşit evrenin varlığı kriz yaratabilir. Ve bu teori hangi tip evrende yaşayacağımızı öngöremeyebilir.

Profesör Hawking, Belçika'da AB destekli araştırma merkezi KU Leuven'de görevli Profesör Thomas Hertog'la çalıştı.

Profesör Hertog, "Bu senaryo ne Stephen'ı ne de beni mutlu etti" dedi ve süreci şöyle anlattı:

"Teori, çoklu evrenin rastlantısal olarak ortaya çıktığını ve hakkında söyleyecek fazla bir şeyimiz olmadığını öneriyor. Birbirimize 'Belki bu fikirle yaşamalıyız' dedik ama vazgeçmek istemedik."