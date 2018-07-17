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Stepneden 14 kilo eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada, 14 kilo 284 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Stepneden 14 kilo eroin çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde polisin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada, 14 kilo 284 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da yer aldığı aramada, aracın stepnesine gizlenmiş, 40 paket halinde, 14 kilo 284 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.S. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Stepneden 14 kilo eroin çıktıStepneden 14 kilo eroin çıktı

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