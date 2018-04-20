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STK temsilcilerinden Başkan Karaosmanoğlu’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ni makamında ağırladı.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz ile yeni yönetimlerini makamında konuk etti.

STK temsilcilerinden Başkan Karaosmanoğlu’na ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ni makamında ağırladı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz ile yeni yönetimlerini makamında konuk etti. Çok verimli geçen görüşmelerde Kocaeli’nin yerel yönetimlerdeki öncü anlayışının yanı sıra kentin tüm dinamiklerine karşı yakın işbirliğinin önemi özellikle vurgulandı. Ticaretin önünü açan esnafların varlığından duyduğu memnuniyeti ile yapılarda kent kimliğine sahip çıkan mimarların çalışmalarından bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin mücadelesi muasır medeniyetlerin üstüne çıkmaktır. Bu konuda kararlı olduğumu her fırsatta ifade ederken gücümüzü de halkımızdan, esnafımızdan, mühendisimizden, mimarımızdan velhasıl taşın altına sokan herkesten alıyor” dedi.
Körfez Ticaret Odası ile olan birlikteliğinde müşterilerin yeni talepler ve beklentiler içinde olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki sizler gerek Körfez ilçesinin gerekse Kocaeli’nin gereksinimlerine dönük çalışmalar ortaya koyacaksınız. Bununla birlikte ulaşım başta olmak üzere eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız projelere sizlerin de katkı vermenizi gönülden arzu ediyorum. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik önceliklerinin, Türkiye’nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüğünü de hepimizin yakından takip etmekteyiz. Terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütülmektedir. Halkımız bu mücadeleye büyük destek vermektedir” diye kopnuştu.
Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz ile yeni yönetimlerinin nazik ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli, Mimarların kenti olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Mimarlarımızla birlikte büyük güçlü Türkiye ve Kocaeli yolunda projeler ortaya koyacağımıza da inanıyorum. Mimarlarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde beraber çalışacak ve sizlere destek olacağız. Biliyoruz ki sizler bu kent için taşın altına eline sokacak yapıdasınız. Sorumluluk alacak, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetlerin üstüne çıkma hedefine sizlerle ulaşacağız. Füsun başkanımıza ve yeni yönetimine de bu noktada başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.
Görüşmede kentin planlaması noktasında ortaya koyulan iradenin önemine de dikkat çekilirken, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan kentin mimari dokusuna kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğiyle alakalı projelerde birlikte daha fazla çalışılmasının önemine vurgu yapıldı. Görüşmeler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

STK temsilcilerinden Başkan Karaosmanoğlu’na ziyaret

STK temsilcilerinden Başkan Karaosmanoğlu’na ziyaret

STK temsilcilerinden Başkan Karaosmanoğlu’na ziyaret

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