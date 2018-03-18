HABER

STK’lardan 18 Mart Çanakkale Zaferi yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Karabük’te STK’lar tarafından oluşturulmuş Karabük Dernekler Platformu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103.

STK’lardan 18 Mart Çanakkale Zaferi yürüyüşü

Karabük’te STK’lar tarafından oluşturulmuş Karabük Dernekler Platformu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler tarafından oluşturulan Karabük Dernekler Platformu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla yürüyüş ve bir dizi etkinlik yaptı.
Yenişehir anıtında toplanan platform üyeleri KARDOFF üyelerinin arazi araçları eşliğinde kent meydanına kadar yürüyüş yaptı. Bu sırada bir araçtan düşen Türk bayrağını gören Trafik polisi bayrağı yerden alarak konvoydaki başka araca taktı. Belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte yürüyen platform üyeleri, meydanda saygı duruşu ve İstiklal marşı okudu. Çeşitli etkinliklerinde yer aldığı anma programı daha sonra sona erdi.

STK’lardan 18 Mart Çanakkale Zaferi yürüyüşü

STK’lardan 18 Mart Çanakkale Zaferi yürüyüşü

Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.