STK’lardan 18 Mart Çanakkale Zaferi yürüyüşü

Karabük’te STK’lar tarafından oluşturulmuş Karabük Dernekler Platformu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler tarafından oluşturulan Karabük Dernekler Platformu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla yürüyüş ve bir dizi etkinlik yaptı.

Yenişehir anıtında toplanan platform üyeleri KARDOFF üyelerinin arazi araçları eşliğinde kent meydanına kadar yürüyüş yaptı. Bu sırada bir araçtan düşen Türk bayrağını gören Trafik polisi bayrağı yerden alarak konvoydaki başka araca taktı. Belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte yürüyen platform üyeleri, meydanda saygı duruşu ve İstiklal marşı okudu. Çeşitli etkinliklerinde yer aldığı anma programı daha sonra sona erdi.