HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

STK'lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Nevşehir'de 54 STK temsilcisinin oluşturduğu Milli İrade Platformu, 24 Haziran'daki seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de faaliyet sürdüren 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Milli İrade Platformu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladı.

Hükümet Konağı yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde, ellerinde Türk bayraklarıyla buluşan STK temsilcileri, birlik mesajı verdi.

Milli İrade Platformu adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, Türkiye'nin varlığını ve güvenliğini tehdit eden şer güçlere karşı sivil toplum örgütleri olarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan hainleri destekleyenlerin seçim öncesi meydanlarda boy gösterdiğini dile getiren Özdemir, Türkiye’nin geleceğinin kurtulması için milli güçlerin ittifakına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile milletinin arasını açamayanlar sinsi bir planın peşindeler. Nedir bu plan, 'Cumhurbaşkanına oyumu veririm ama partisine vermem.' Bu söylem, bu plan sinsi bir oyunun ilk halkasıdır. Cumhurbaşkanımızı TBMM'de güçsüz bırakmak, elini kolunu bağlamak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve kötü emellerine böylece ulaşmak istiyorlar. Millet olarak Nevşehir olarak bu oyuna gelmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız Allah'ın izniyle. Milletin adamı Adnan Menderes'i idam ettiler. Turgut Özal'ı zehirlediler, Necmettin Erbakan'a 28 Şubat darbesi yaptılar. Şimdi de milletin adamı Erdoğan'a dolar ve avro operasyonu yapıyorlar. 'Kendisine oy veririm ama partisine oy vermem' algısı oluşturarak ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Fakat amaçlarına ulaşamayacaklar."

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatıTerör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 Haziran seçimerine doğru Milli İrade Platformu Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Gürcistan'daki 5.1'lik deprem, Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetkiledi, yarılmayı hızlandırdı

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Öyle bir şey bulundu ki! 'İzmir'in tarihi değişecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

FETÖ'cü albayın kardeşi şok teklifi itiraf etti: 1 milyon dolar ve generallik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.