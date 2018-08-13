STK'lardan Türk lirasına destek

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 55 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Denizli Gönüllü Teşekküller Platformunun (DGTP) Başkanı Osman Tavşan, "Bugünden itibaren Türk lirasını güçlendirme adına kim ne iş yapıyorsa en iyisini yapsın, kim ne alıyorsa yerli ve milli ürünler tercih etsin. Kimin elinde döviz, altın gibi yatırım aracı varsa bozdursun, Türk lirasına çevirsin." dedi.

Tavşan, DGTP merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin, tarihin en zorlu sınavlarından biriyle daha karşı karşıya kaldığını, yıllardır stratejik müttefik denilen ABD'ye karşı neredeyse iki yıldır adı konulmamış bir savaş verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dolar ve altınlarınızı TL'ye çevirin" dediğini hatırlatan Tavşan, "15 Temmuz gecesi nasıl ki darbecilerle mücadele etmişsek şu anda da bunların ağababaları ile mücadele etmenin tam vaktidir. Ülkemiz açık bir ekonomik savaş ile karşı karşıyadır. Konunun siyasetle alakası olmadığı ayan beyan ortadadır. Bu ülke hepimizin. Tehditlere, şantajlara bir kez boyun eğersek bu boynu bir daha kaldırmazlar. Bu nedenle, bugünden itibaren Türk lirasını güçlendirme adına kim ne iş yapıyorsa en iyisini yapsın, kim ne alıyorsa yerli ve milli ürünler tercih etsin. Kimin elinde döviz, altın gibi yatırım aracı varsa bozdursun, Türk lirasına çevirsin." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Tavşan ve icra kurulu üyeleri, sarrafa giderek ellerinde bulunan altınlarını bozdurdu.

