STK'lardan yürüyüş bildirisi

İSTANBUL (AA) - Aralarında Eğitimciler Birliği Sendikası, Türk Gençlik Vakfı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İMKANDER ve Milli Türk Talebe Birliği'nin de bulunduğu 124 sivil toplum kuruluşu, LGBTİ'nin İstanbul'da yarın yapılacağını duyurduğu yürüyüşe izin verilmemesi kararını desteklediklerini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, yürüyüşün toplumsal değerlere, aile yapısına ve inanca meydan okuma olduğu belirtildi.

Geçmiş yıllarda bu yürüyüşlerde ahlak ve değerlerin ayaklar altına alındığı, özgürlüğün kuralsızlık kılıfıyla sergilendiği söylem ve görüntülerin kaygıyla izlendiği aktarılan bildiride, "Ana temasını 'sınırlarla savaşmak' şeklinde ifade eden organizatörler bu savaşı kime karşı yürütüyor? Yaratılıştan sahip olduğumuz cinsiyetlere, toplum değerlerine, ahlaka yönelik bu savaşın bedelini çocuklarımızın ve gençlerimizin ödemesine izin vermeyeceğiz." denildi.

Bu hareketin pornografiye, fuhşa ve daha birçok sektöre "kurban" devşirdiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: