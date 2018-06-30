HABER

STK'lardan yürüyüş bildirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Bir araya gelen 124 sivil toplum kuruluşu, LGBTİ'nin İstanbul'da yarın yapacağını duyurduğu yürüyüşe izin verilmemesi kararını desteklediklerini açıkladı - Bildiriden: - "İnsan hakları paketiyle karşımıza çıkarılan bu yapı, bahsedilen sektörleri büyütmek için insanları, aileleri ve toplumu parçalamaktadır. Neslin devamını engellemekte, bulaşıcı hastalıkları yaygınlaştırmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Aralarında Eğitimciler Birliği Sendikası, Türk Gençlik Vakfı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İMKANDER ve Milli Türk Talebe Birliği'nin de bulunduğu 124 sivil toplum kuruluşu, LGBTİ'nin İstanbul'da yarın yapılacağını duyurduğu yürüyüşe izin verilmemesi kararını desteklediklerini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, yürüyüşün toplumsal değerlere, aile yapısına ve inanca meydan okuma olduğu belirtildi.

Geçmiş yıllarda bu yürüyüşlerde ahlak ve değerlerin ayaklar altına alındığı, özgürlüğün kuralsızlık kılıfıyla sergilendiği söylem ve görüntülerin kaygıyla izlendiği aktarılan bildiride, "Ana temasını 'sınırlarla savaşmak' şeklinde ifade eden organizatörler bu savaşı kime karşı yürütüyor? Yaratılıştan sahip olduğumuz cinsiyetlere, toplum değerlerine, ahlaka yönelik bu savaşın bedelini çocuklarımızın ve gençlerimizin ödemesine izin vermeyeceğiz." denildi.

Bu hareketin pornografiye, fuhşa ve daha birçok sektöre "kurban" devşirdiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"İnsan hakları paketiyle karşımıza çıkarılan bu yapı bahsedilen sektörleri büyütmek için insanları, aileleri ve toplumu parçalamaktadır. Neslin devamını engellemekte, bulaşıcı hastalıkları yaygınlaştırmaktadır. Yürüyüşlerde slogan, duruş ve söylemlerle İslam'a aleni hakaret edilerek, Türk Ceza Kanunu'nda madde 216/3'te belirtilen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü uyarınca açıkça suç işlenmektedir. Bizler aşağıda imzaları bulunan Türkiye'nin farklı illerinden 124 sivil toplum kuruluşu olarak toplum değerlerimizin korunması adına bu ve bu tür etkinliklerin gerçekleşmesine izin vermeyen sayın yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa ettiTRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldiAğrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bildiri LGBTİ yürüyüşü STK tepki

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.